芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト(東京都港区)が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』は、このほど「かっこいい女優・女性タレントランキング」の結果を発表しました。同ランキングによると、40代では「柴咲コウ」さんが1位に選ばれたそうです。



【写真】1位は…柴咲コウさん!

同社は、一都三県在住の10〜60代男女4400人を対象に実施された調査をもとに、芸能人や有名人の「認知度(顔と名前を知っている)と「誘引率(見たい・聴きたい・知りたい)」のデータを掛け合わせて算出された独自の指標「パワースコア」をもとにタレントランキングを作成しています。



本調査は、2024年度に行われた調査を利用し、世間がかっこいいイメージを持つ女優・女性タレントを人気順に上位6人ずつ選出し、ランキング形式でまとめたものです。TOP3の結果は以下の通りです。



▽【40代】かっこいい女優・女性タレントランキング



【1位:柴咲コウ】

1998年に芸能活動を開始し、女優業と並行しながらCDシングル『Trust my feelings(2002年)』で歌手デビューしました。現在は、2016年に自身が設立した、エンターテインメント・アパレル・セレクトショップなどの事業を展開する『レトロワグラース株式会社』の代表として活動しています。2018年には、環境特別広報大使に任命されました。

近年の主な出演作は、映画『沈黙のパレード(2022年)』やアニメ映画『君たちはどう生きるか(2023年)』などです。2023年11月に、これまで出演してきた作品の主題歌・挿入歌などをカバーしたアルバム『ACTOR’S THE BEST〜Melodies of Screens〜』をリリースしました。



【2位:香里奈】

ファッション誌の専属モデルを務め、ドラマ『カバチタレ!(2001年)』で役者としてのスタートを切りました。近年の主な出演作は、ドラマ『100万回 言えばよかった(2023年)』や、映画『そして僕は途方に暮れる(2023年)』などです。愛犬家としても知られ、ペット用ブランド『BESTIES(ベスティーズ)』のプロデュースをしています。また、女性誌『GINGER』の連載でSDGsについての意見を述べるなど、幅広く活躍しています。



【3位:真木よう子】

2001年に女優デビューし、映画『バトル・ロワイアルII 鎮魂歌(2003年)』『THE JUON/呪怨(2005年)』など、多くの話題作に出演し知名度を上げました。自身のSNSで「役者ならそのままで人間臭くあるべき」と持論を語っており、内面にも凛々しさを感じられます。近年の主な出演作は、ドラマ『ボイス 110緊急指令室』シリーズや、映画『次元大介(2023年)』『アンダーカレント(2023年)』などです。



◇ ◇



【出典】

▽タレントパワーランキング supported by DmMiX/かっこいい女優・女性タレントを年代別でランキング!クールな女性の魅力をチェック

▽タレントパワーランキング