¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡àºÆº§áÅì½Ð¾»Âç¤ËÎ©Ê¢¡Ö·ù¤ä¤ï¡¢»ä¡×¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ä¤ÇÇ¥¿±¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀèÆü¡¢ºÆº§¡õ¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿Åì½Ð¾»Âç¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£
¡¡Åì½Ð¤Ï£³Ç¯Á°¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò´ØÅì¶á¹Ù¤Î»³¤ÎÃæ¤Ø°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¶¦¤Ë¼íÎÄÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë½÷À£³¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤¬º£²ó¤Î¤ªÁê¼ê¡£Åì½Ð¤Ï°ÊÁ°¡¢¤½¤Î£³¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î£µ·î¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÆº§¤¬¡Ö²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Åì½Ð¤µ¤ó¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍ¥¤·¤¤¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍ¥½ÀÉÔÃÇ¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¿äÂ¬¡£¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤«½÷¤Î¿Í¤¬£³¿ÍÍè¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Í¤ó¡£¤À¤«¤é¥Ô¥·¥Ã¥Ô¥·¥Ã¤Ã¤È¤è¤¦»ÅÀÚ¤é¤ó¤Í¤ó¤Í¡£Í¥¤·¤¤¤Í¤ó¡£¤Þ¤¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ä¤Í¤ó¡£Íê¤ê¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¤è¡£ÁÇËÑ¤è¡£¤Ç¤âÁÇËÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¥¢¥«¥ó¤ï¡£ÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Í¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤·¡¢¤³¤³¤Ï¥Ô¥·¥Ã¤È¡Ø¥À¥á¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤â¥Õ¥ï¡Á¥Õ¥ï¡Á¥Õ¥ï¡Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Í¥¤·¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡¢½÷¤«¤é¸«¤¿¤é¤Í¡×¤È½÷ÀÌÜÀþ¤Ç¿äÍý¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎºÆº§È¯³Ð¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä»¨»ï¤Ç¤ÎàÅì½Ð¤«¤é¤ÎÈ¯¿®á¤À¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÙË¦¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ä¤Í¤ó¤Ê¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¦¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤ä¤ï¡£¤½¤³·ù¤ä¤ï¡¢»ä¡£·ù¤¤¤ä¤Ê¤¢¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£¡Ö»³¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë£³¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬Íè¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¾¡¼ê¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Ù¡Ä¡¡¥¢¥«¥ó¤Á¤å¤¦¤Í¤ó¡£¡ØËÍ¤ÎÀ¸³è¤À¤«¤é¤ª¤Ó¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ô¡¼¤Ã¤ÈÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ï¡Á¥Õ¥ï¡Á¥Õ¥ï¡Á¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷¤ÏÊ¢Î©¤Ä¤Í¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤»¤¨¡ª¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥ä¡Á¤Ã¤È¡ØËÍ¤Ï²¿¤â°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢½÷¤Î¿Í¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ù¡Äµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢Ç¥¿±¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¡£
¡¡Åì½Ð¤Î¤è¤¦¤ËÊª»ö¤ò·è¤áÀÚ¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÏÀÎ¤«¤é¥â¥Æ¤ë¤È¤·¤¿¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ê½÷À£³¿Í¤Ï¡Ë¼è¤ê¹ç¤¤¤·¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤½¤ó¤Ê½¹¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅì½Ð¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø»³¤ò¹ß¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ËÍ¤Ï°ì¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤è¤¦¸À¤ï¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸À¤ï¤Ø¤ó¤ï¤Ê¡×¤ÈÄü¤á´é¤À¤Ã¤¿¡£