

――――――――――――――――――― 9月 9日 (月) ――

◆国内経済

・4-6月期GDP[確報値] (8:50)

・7月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・8月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月消費者物価指数 (10:30)

★中国8月生産者物価指数 (10:30)

・米国7月卸売在庫 (23:00)

・米国7月卸売売上高 (23:00)

・米国7月消費者信用残高 (10日4:00)

・米アップル が製品発表イベント (10日2:00)

・北朝鮮建国記念日

【海外決算】

[米]オラクル



――――――――――――――――――― 9月10日 (火) ――

◆国内経済

・8月マネーストックM2 (8:50)

・7月特定サービス産業動態統計 (13:30)

・8月工作機械受注 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月貿易収支

・英国8月失業率 (15:00)

・ドイツ8月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・米大統領選に向けハリス副大統領とトランプ前大統領による第2回テレビ討論会

・米国3年国債入札



――――――――――――――――――― 9月11日 (水) ――

◆国内経済

・情報収集衛星搭載の「H2Aロケット」49号機を打ち上げ（種子島宇宙センター）

◆国際経済ｅｔｃ

・英国7月月次GDP (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国8月消費者物価指数 (21:30)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[欧]インディテックス

◆新規上場、市場変更 など

〇ジャステック <9717> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月12日 (木) ――

◆国内経済

★7-9月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・8月国内企業物価 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・8月都心オフィス空室率 (11:00)

・8月投信概況 (15:00)

・20年国債入札

★自民党総裁選挙告示（27日開票）

◆国際経済ｅｔｃ

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

・米国8月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・米国8月月次財政収支 (13日3:00)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[欧]アドビ 、クローガー

◆新規上場、市場変更 など

〇マリオン <3494> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)

○宇野鉄 <6396> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 9月13日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・7月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・7月設備稼働率 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏7月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国8月輸入物価指数 (21:30)

・米国8月輸出物価指数 (21:30)

・米国9月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)



――――――――――――――――――― 9月14日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国1-8月固定資産投資 (11:00)

★中国8月鉱工業生産 (11:00)

★中国8月小売売上高 (11:00)



――――――――――――――――――― 9月15日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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