¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡à´ÆÆÄÌÜÀþá¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¸ì¤ë¡ÖÁ°¤«¤éÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬¡¢à´ÆÆÄÌÜÀþá¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼³«ºÅ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê£±£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡Ö·ë¹½Á°¤«¤éÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬ÆüËÜ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬Áê¼ê¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤ÁÅÀ¼è¤Ã¤Æ¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤»î¹ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Á°¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·ã¤·¤¯Á°¤«¤éÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Û¤Ü¥Þ¥ó¥Ä¡¼µ¤Ì£¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥ê¡¼¤Ë¥¹¥ê¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡£¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÎÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢³Ê¾å¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ëºîÀï¤ò¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢µ×ÊÝ¤ÏµÕ¤Î¹Í¤¨¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëÁÛÄê³°¤òËÉ¤²¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤È¤Ï£±¡Á£²·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÂÐÀï¡£µ×ÊÝ¤Ï¡Ö·ë¹½°ú¤¤¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬¤º¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£³¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼ºÅÀ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉÔ±¿¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ö¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°õ¾Ý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£