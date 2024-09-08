ºù°æÆüÆà»Ò¡¢10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¡ØÆ¾¿§¡Ù¤¬È¯Çä¡Ö¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØÆ¾¿§¡Ù¤òÈ¯Çä¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë¤âËÜ¿Í¤¬¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øºù°æÆüÆà»Ò10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸ Æ¾¿§¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºù°æÆüÆà»Ò¡Ú12ÅÀ¡Û
10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À10Ç¯¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¤Þ¤Ç1Ç¯1Ç¯¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿åÃå¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿·½É¡¦½ÂÃ«²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2²ó¹ç¤ï¤»¤Æ3,000¿ÍÊ¬¤¬´°Çä¡£È¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢ºù°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤â½é¤á¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤òÃÏ¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
ºù°æ¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¡È¿·¤·¤¤ºù°æÆüÆà»Ò¡É¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢ºù°æ¤Î¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤½¤í¤½¤í¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¼Ì¿¿½¸¡£
¡Ö»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢É½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¿åÃå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ©ÀïÅª¤Ê»ä¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢15kg¤°¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«²¿Ç¯¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¡ØÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡È±£¤¹ÂÎ¡É¤«¤é¡È¸«¤»¤ëÂÎ¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¡¢ÍÆ»Ñ¤âÃæ¿È¤â¡Ø¤Þ¤¿¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
»£±Æ¤Ï4·î¡¢ºù°æ¤¬½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ê¥ó¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¸Þ¹Ô»³¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÆ¾¿§¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤ÎÍ¼ÍÛ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄü¤á¤«¤±¤¿º¢¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤¤ì¤¤¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Þ¹Ô»³¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ãæ¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÅþÃå¤·¤¿¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¿ÀÍÍ¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡È´ñÀ×Åª¤Î¥«¥Ã¥È¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î2Æü¤¬ºù°æ¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç10¼þÇ¯¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿åÃå¤Î¾å¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î2Ëç¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î»£¤ì¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Î2Ëç¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È³Ð¸ç¤Î2Ëç¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1²¯ÅÀËþÅÀ¤Ç¡ª¡×¤ÈºÇÂçµé¤ÎÉ¾²Á¤ò¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¤Î¤³¤ÎÂÎ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤Ë¸«¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡£¤ª¿¬¤È¤«¤¹¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Æ±À¤ÎÊý¤«¤éÂÎ¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬°ì¤ÄÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï½÷À¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡Ø¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö1²óÌÜ¤Î½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤âÈô¤ó¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ëÆ£¤Î¤¢¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¤è¤ê¤âÁá¤¯»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿§¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¿È¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óºÇ½é¤ÎÀª¤¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ÎÂ¤ê¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»ä¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢20Ç¯30Ç¯¤È¤º¤Ã¤Èµá¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£º£¤Ï¡È¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Î10Ç¯¡¢37ºÐ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ª¼Çµï¤â¤¤¤¤¤è¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉý¤Î¹¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Øºù°æÆüÆà»Ò¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö10Ç¯¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯30Ç¯¤º¤Ã¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¡¢10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õÉ½»æ3¼ï¤¬²ò¶Ø
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øºù°æÆüÆà»Ò10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸ Æ¾¿§¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºù°æÆüÆà»Ò¡Ú12ÅÀ¡Û
10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À10Ç¯¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¤Þ¤Ç1Ç¯1Ç¯¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¿·½É¡¦½ÂÃ«²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2²ó¹ç¤ï¤»¤Æ3,000¿ÍÊ¬¤¬´°Çä¡£È¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢ºù°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤â½é¤á¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤òÃÏ¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
ºù°æ¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¡È¿·¤·¤¤ºù°æÆüÆà»Ò¡É¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢ºù°æ¤Î¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤½¤í¤½¤í¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¼Ì¿¿½¸¡£
¡Ö»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢É½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¿åÃå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ©ÀïÅª¤Ê»ä¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢15kg¤°¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«²¿Ç¯¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¡ØÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡È±£¤¹ÂÎ¡É¤«¤é¡È¸«¤»¤ëÂÎ¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¡¢ÍÆ»Ñ¤âÃæ¿È¤â¡Ø¤Þ¤¿¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
»£±Æ¤Ï4·î¡¢ºù°æ¤¬½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ê¥ó¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¸Þ¹Ô»³¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÆ¾¿§¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤ÎÍ¼ÍÛ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄü¤á¤«¤±¤¿º¢¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤¤ì¤¤¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Þ¹Ô»³¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ãæ¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÅþÃå¤·¤¿¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¿ÀÍÍ¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡È´ñÀ×Åª¤Î¥«¥Ã¥È¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î2Æü¤¬ºù°æ¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç10¼þÇ¯¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿åÃå¤Î¾å¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î2Ëç¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î»£¤ì¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Î2Ëç¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È³Ð¸ç¤Î2Ëç¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1²¯ÅÀËþÅÀ¤Ç¡ª¡×¤ÈºÇÂçµé¤ÎÉ¾²Á¤ò¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¤Î¤³¤ÎÂÎ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤Ë¸«¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡£¤ª¿¬¤È¤«¤¹¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Æ±À¤ÎÊý¤«¤éÂÎ¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬°ì¤ÄÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï½÷À¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡Ø¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö1²óÌÜ¤Î½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤âÈô¤ó¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ëÆ£¤Î¤¢¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¤è¤ê¤âÁá¤¯»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿§¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¿È¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óºÇ½é¤ÎÀª¤¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ÎÂ¤ê¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»ä¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢20Ç¯30Ç¯¤È¤º¤Ã¤Èµá¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£º£¤Ï¡È¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Î10Ç¯¡¢37ºÐ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ª¼Çµï¤â¤¤¤¤¤è¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉý¤Î¹¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Øºù°æÆüÆà»Ò¤¬½Ð¤Æ¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö10Ç¯¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯30Ç¯¤º¤Ã¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¡¢10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õÉ½»æ3¼ï¤¬²ò¶Ø