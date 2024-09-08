¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÊì¾å¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡¡¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤¬¤ß¤¿¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¤ÎÁÇ´é
»úËëËÝÌõ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÇ®¿´¤Ë·à¾ìÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿À¸¿è¤Î±Ç²è¹¥¤¡£Èà½÷¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿ー¤ä´ÆÆÄ¤Î¸«¤ë¤Ù¤1ËÜ¤ò¡¢Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË
»Å»öÊÁ¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÏÂçÀª¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Ïー¥È¥Ö¥ëー¡Ù¡Ê1991¡Ë¤Ç½éÍèÆü¤·¤¿¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥ô¥¹¤Û¤É¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤â¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ï¸«¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤ÈþÀÄÇ¯¡¢¥¥¢¥Ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ø¥Ïー¥È¥Ö¥ëー¡Ù¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Èà¤â¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±Ä¹¤¤´Ö¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤À¶ìÄË¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÏÈ±¤â¿¤Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£ËË¤Ë¤¦¤º¤¬´¬¤¯¤¯¤é¤¤ÌµÀºÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¡¢ÈþËÆ¤ò±£¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¸«¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È°Ê³°Åú¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÅÙ¤ªÊì¤µ¤Þ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖMother¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡ÖMom¡×¤Ê¤É¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¡¢¡ÖMother¡×¤È¸Æ¤Ö¿Í¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ê¤é¡ÖÊì¾å¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±í¿¤¬¤è¤¯¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ø¥Ïー¥È¥Ö¥ëー¡Ù¡Ê1991¡Ë¡¡Point Break¡¡¾å±Ç»þ´Ö¡§2»þ´Ö2Ê¬¡¿¥¢¥á¥ê¥«
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ù¥Ë¥¹¥Óー¥Á¤Ç¶ä¹Ô¶¯Åð¤¬Â³È¯¡£¿·¿Í¥¨¥êー¥ÈÁÜºº´±¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥æ¥¿¡Ê¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Üー¥Ç¥£¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¦¥§¥¤¥¸¡ËÎ¨¤¤¤ë¥µー¥Õ¥¡ー¥°¥ëー¥×¤ËÀøÆþÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ó¥°¥íー´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÉ×¤À¤Ã¤¿¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬ À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥ô¥¹
1964Ç¯9·î2Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ëー¥ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È½Ð¿È¡£¥«¥Ê¥À¤ÎÉñÂæ¤äTV¤Ë½Ð±é¸å¡¢¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê1986¡Ë¡Ø¥Ó¥ë¤È¥Æ¥Ã¥É¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡Ê1989¡Ë¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¢¥¤¥À¥Û¡Ù¡Ê1991¡Ë¡Ø¥Ïー¥È¥Ö¥ëー¡Ù¡Ê1991¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ê1994¡Ë¤Ç°ìÌöÀ¤³¦Åª¥¹¥¿ー¤Ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Ø±À¤ÎÃæ¤Ç»¶Êâ¡Ù¡Ê1995¡Ë¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê1999¡¢2003¡¢2021¡Ë¡¢¡Ø¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ù¡Ê2005¡Ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2014¡¢2017¡¢2019¡¢2023¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤¬¸½ºßÀ½ºîÃæ¡£¥¥¢¥Ì¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡Ö»³¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ëÎÃ¤·¤¤É÷¡×¤Î°Õ¡£
¸ì¤ê¡¿¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¡¡¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡¿Ä¹¾ìÍº¡¡Ê¸¡¿¾¾»³¾¿