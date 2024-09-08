【京成杯AH】断然人気アスコリピチェーノが秋初戦を制する

9月8日、中山競馬場で行われた11R・京成杯オータムハンデキャップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、アスコリピチェーノ（牝3・美浦・黒岩陽一）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に14番人気のタイムトゥヘヴン（牡6・美浦・戸田博文）、3着に3番人気のサンライズロナウド（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:30.8（良）。

2番人気で岩田康誠騎乗、ディオ（牡5・栗東・辻野泰之）は、6着敗退。

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古馬を一蹴

単勝1.5倍、C.ルメール騎乗の1番人気、アスコリピチェーノが秋の初陣を制した。レースではスタートを五分に決めて道中は中団を追走。終始外目からの安全運転で、勝負どころでも大外から堂々と進出。直線でもしっかりとした末脚でライバルを一蹴。3歳牝馬とは思えない横綱相撲であっさりと古馬勢を退けた。

アスコリピチェーノ 6戦4勝

（牝3・美浦・黒岩陽一）

父：ダイワメジャー

母：アスコルティ

母父：Danehill Dancer

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 アスコリピチェーノ C.ルメール

2着 タイムトゥヘヴン 柴田善臣

3着 サンライズロナウド 横山典弘

4着 セルバーグ 武豊

5着 ジューンオレンジ 富田暁

6着 ディオ 岩田康誠

7着 ディスペランツァ 石川裕紀人

8着 カテドラル 荻野極

9着 キャットファイト 大野拓弥

9着 オーキッドロマンス 内田博幸

11着 エエヤン 田辺裕信

12着 ショウナンマグマ 吉田豊

13着 キタウイング 黛弘人

14着 エアファンディタ 三浦皇成

15着 コラソンビート 丹内祐次

16着 ドルチェモア 北村友一