今週のUKアルバム・チャートは、再結成を発表したオアシスの『Definitely Maybe』が、30周年記念盤がリリースされたことで先週の5位から再浮上し、30年ぶりとなる1位に輝いた。オアシスのファースト・アルバム『Definitely Maybe』は1994年8月29日にリリースされ、初登場1位を獲得。これで2週目の全英1位となった。

先週、首位に初登場したサブリナ・カーペンターの『Short n’ Sweet』は2位に後退。3〜4位は先週と変わらず、オアシスが占め、ベスト盤『Time Flies... 1994-2009』(2010年)が3位、セカンド・アルバム『(What's The Story) Morning Glory?』(1995年)が4位をキープした。今週新たにトップ10入りした新作は2作あり、ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズの5年ぶりのスタジオ・アルバム『Wild God』が5位、英国のロック・バンド、Wunderhorseのセカンド『Midas』が6位にチャート・インしている。シングル・チャートは4位まで動きがなく、今週もサブリナ・カーペンターの楽曲がトップ3を占めた。「Taste」が1位、「Please Please Please」が2位、「Espresso」が3位につけ、4位は、チャペル・ローンの『Good Luck, Babe!』がキープした。今週新たにトップ10入りしたニュー・シングルはなかったが、再結成に沸くオアシスの「Live Forever」が8位、「Don't Look Back In Anger」が9位に再エントリーした。「Live Forever」が10位圏内をマークするのは1994年8月以来30年ぶり、「Don't Look Back In Anger」は1996年3月以来28年ぶりだった。「Live Forever」は1994年のリリース時の10位を上回り、最高位をマークした。「Don't Look Back In Anger」は1996年に初登場1位を獲得している。Ako Suzuki