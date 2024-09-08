【セントウルS・馬体重】ピューロマジックは456kg(+4)、トウシンマカオは474kg(-6)
9月8日に中京競馬場で行われる第38回セントウルステークス(3歳上・GII・芝1200m)の馬体重が発表された。
重賞2連勝中の快速3歳牝馬ピューロマジック(牝3、栗東・安田翔伍厩舎)は456kg(+4)。スプリント重賞3勝を挙げているトウシンマカオ(牡5、美浦・高柳瑞樹厩舎)は474kg(-6)。
発走予定時刻は15時35分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 モズメイメイ 464(0)
2 アネゴハダ 466(+6)
3 グレイトゲイナー 468(-2)
4 ストーンリッジ 464(-10)
5 サウザンサニー 520(-6)
6 ジョウショーホープ 474(-4)
7 ヨシノイースター 488(+4)
8 キミワクイーン 446(-4)
9 ミッキーハーモニー 462(-2)
10 テイエムスパーダ 494(+4)
11 トゥラヴェスーラ 480(+4)
12 テンハッピーローズ 466(+8)
13 ピューロマジック 456(+4)
14 ダノンスコーピオン 478(+8)
15 アサカラキング 524(0)
16 カリボール 492(+8)
17 トウシンマカオ 474(-6)
18 ママコチャ 498(+10)