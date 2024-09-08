¥Ó¡¼¥ëÊ¢¤Ç¤âµ»½Ñ¤Ï·òºß¡ª ¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ÎÄ¶ÀäFK¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ö38ºÐ¤ÎÂÎ·¿¤¸¤ã¡Ä¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö»³¤Î¼ç¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎÄÌ»»½Ð¾ì¿ô¤ÈÄÌ»»ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¤È¤â¤ËÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡Ê38¡Ë¤Î¶á±Æ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬7Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤ÎOBÀï¤ò³«ºÅ¡£¥¹¥³¡¼¥ë¥º¡¢¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ¡¢¥Ý¥Ü¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¢¡¼¥¦¥£¥ó¤Ê¤É¡¢ÎòÂå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬Ì¾¤ò¤Ä¤é¤Í¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥ë¡¼¥Ë¡¼¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥ë¡¼¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¡£2021Ç¯¤Î°úÂà¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¤«¤Ê¤êÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤ÇÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï·òºß¤Ç¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¤Í¤¸¤³¤ß¡¢Âç´¿À¼¤ò¤¢¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤ó¡×¡ÖÂÎ¤Ï¤À¤¤¤Ö½Å¤½¤¦¤À¤±¤É¤¢¤½¤³¤Ë·è¤á¤ì¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤¨¡©¥ë¡¼¥Ë¡¼¡©¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¯´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÂÀ¤êÊý¤â¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤â¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»³¤Î¼ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö38ºÐ¤ÎÂÎ·¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤³¤ÎÂÎ¤Ç¾å¼ê¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö38ºÐ¡©¡×¡Ö38ºÐ¤ÎÂÎ·¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤À¤íwww¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£