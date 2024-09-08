¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¿¿·õ¸òºÝ¸øÉ½¤ÎÁ°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤ò½ÐÍè¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¡×£³Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¹ðÃÎ
22Ç¯6·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉñÂæ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
Á°»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉñÂæ½Ð±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥µ¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç11·î7¡Á10Æü¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÄÌ¤ê±«¤È¶¦¤Ë¡×½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£¡ÖÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤ò½ÐÍè¤ë»ö¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ëÀº°ìÇÕ¤ÎÎÏ¤òº£ºî¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Á°»³¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2·î7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£21Ç¯¤Ë35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£8·î¤Ë¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£