ÄãÌÂ¤Î£Ê£²ÂçÊ¬¡¡¥Û¡¼¥àÀï´°ÇÔ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡Ö¼ÒÄ¹½Ð¤Æ¤³¤¤¡×¤Î²£ÃÇËë¤â
¡¡£Ê£²ÂçÊ¬¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££·Æü¤Î¥Û¡¼¥à»³·ÁÀï¤Ç£°¡½£³¤È´°ÇÔ¤·£²Ï¢ÇÔ¡££¶·î°Ê¹ß¤Ï£²¾¡£¸ÇÔ£³Ê¬¤±¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢£±£¶°Ì¤È£Ê£³¹ß³Ê·÷¤Î£±£¸°ÌÆÊÌÚ¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÔËþ¤âÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¡££·Æü¤Î»³·ÁÀï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹½Ð¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤Î²£ÃÇËë¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÊÒÌîºäÃÎ¹¨´ÆÆÄ¤È¾®ÂôÀµÉ÷¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¾õ¶·ÀâÌÀ¤ËÅØ¤á¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï²¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë·ë²Ì¤Ï²¶¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÆÁÅçÀï¡£ÆÁÅç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÄãÌÂ¤«¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ°¤Î¾õ¶·¤«¤é¤ÏÃ¦µÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ê£±·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂçÊ¬¤â¡¢¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ºÆ¤Ó¤Î£Ê£³¹Ô¤¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£