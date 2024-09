『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山崎あみ

『with』専属モデルにして、interfmの朝の顔としてDJを務める山崎あみが、満を持して9月9日(月)発売『週刊プレイボーイ39号』に初登場。上品で完璧な彼女が不意に見せた犒筬瓩ら目が離せない――。

■ラーメンを食べるのは美容のため

――モデル活動をしつつ、ラジオDJとしても知られる山崎さん。本格的なグラビア撮影は今年からで、しかもほんの数回だけとか。

山崎 お仕事の兼ね合いもありましたけど、そもそも自分の水着姿に需要はないと思っていたんです。それが今年、写真集のお話をいただき、挑戦いたしました。

――撮影されて、ご感想は?

山崎 楽しいですね。スタッフさんから「すてき!」「キレイだね」と口々にホメてもらえるので自己肯定感が上がっちゃいます(笑)。

――今回の撮影でも身長170僂糧スタイルを披露されました。

山崎 慣れないので、表情やポーズを探り探りしながら、撮影に臨んでいましたけど、驚くほど上品に撮っていただきました。衣装もすてきだったし今回のグラビア、大満足です。

――ちなみにスタジオ近くに超有名なラーメン屋さんがあり、山崎さんはずっと気にされていたとか。

山崎 実はワンチャン寄れないかと思っていました(笑)。結局、お土産セットを買って帰りましたけど、私、以前は一日3食ラーメンだったほどラーメンが主食。おいしいお店があるとじっとしていられなくなるんです。

――そんなにラーメンを食べて大丈夫? 脂質も多いと聞くけど。

山崎 いや、それがいいんですよ。保湿になりますから。私、ラーメンを食べ始めて、肌ツヤが良くなりました(注:個人的な感想です)。今は週1ですけど、私は自分の美容のためにラーメンを食べているんです!

――ではそういうことにしておきます(笑)。さて、メインDJを務めるinterfm『MUSIClock』(毎週月〜木曜7時〜)。日替わりでお笑い芸人たちを迎え、朝から笑い声の絶えないバラエティ番組ですね。

山崎 以前からコメディ系のお仕事をやりたかったんです。だから毎日が楽しくて! あっという間の2時間弱で充実しています。

――山崎さんの、芸人さんへのツッコミやイジリが絶妙ですよね。

山崎 芸人さんに助けていただいているのは前提として、ずっとイジられてくれる方、適当に流してくれる方、逆にツッコんでくれる方。皆さん、キャラが明確なのでやりやすくて。ひとつ、ウソはつかないよう心がけていますけどね。

――ウソをつかない?

山崎 面白くなかったらちゃんと言うし、気まずくなったらそこをしっかりツメるし。リスナーさんが番組を聴きながら思ったこと、感じたことをそのまま電波に乗せようと思って。この番組はスッキリした気分で腹の底から楽しんでもらいたいんですよね。

――番組開始から3年半。特に印象的な出来事はあります?

山崎 一度、寝坊して、番組に遅刻したことです。ビクビクしながらディレクターさんに電話したら「ゆっくりでいいよ〜」って。しかも本番でも「あみちゃんが遅刻したぞ!」ってみんな喜んでくれて、なぜか神回になりました(笑)。番組関係者の方々やリスナーさんの温かさを感じました。

――あと番組内で山崎さんは「大喜利」や絶妙に解答をハズす「即答クイズ」で常に神解答をしてにぎわせていますね。

山崎 それ、偶然なだけですよ(笑)。以前「『◯ん◯ん◯ん』でつじつまの合わないことはなんでしょう?」ってクイズがあって。

正解は「とんちんかん」なんですけど「ほんこんさん」って答えたんです。大ウケしたけど、それしか頭に浮かばなかっただけ。ただ大まぐれを連発してるだけなので持ち上げるのはやめてください! プレッシャーが怖い〜!

――今後の目標を教えてください。

山崎 コメディ系のお仕事をもっと極めていきたいです。俳優としても挑戦できたら。あとはやはりラジオを続けること。ラジオならではのリスナーさんとの距離感が大好きなんです。今後も関係者やファンの皆さんと共に、笑いのあふれる仕事に挑戦したいです。

スタイリング/筒井葉子 ヘア&メイク/田森春菜(JULLY)

●山崎あみ

1997年1月19日生まれ 東京都出身

身長170僉〃豈娵拭O型

◯「トップコート20thスターオーディション」でwith賞を受賞し芸能界デビュー。ラジオ番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(interfm、毎週月〜木曜 7:00〜8:50)でメインDJを務め、雑誌『with』の専属モデルとしても活動するなど、多方面にわたって活躍中。1st写真集『Cantabile』(ワニブックス)が発売中。9月22日(日・祝)には『Cantabile』重版を記念して、リアル&オンラインイベントを開催。詳細は、公式イベントサイトをチェック!

山崎あみデジタル写真集『慣れない鼓動』 撮影/東 京祐 価格/1100円(税込)

取材・文/大野智己 撮影/東 京祐