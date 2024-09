『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した里仲菜月

今年5月に衝撃の初水着を解禁したTask have Funの里仲菜月(さとなか・なつき)ちゃんが大好評につき、9月9日(月)発売『週刊プレイボーイ39号』に早くも2回目の登場! アイドルグラビア界随一のスタイルがまだまだ輝きを増すばかり!!

【写真】里仲菜月のグラビア

* * *

■SNSを駆使してフレッシュに戦いたい

――芸歴10年目にして挑戦した前回の初グラビア。デジタル写真集がグラジャパ!でウィークリー3位になるなど大反響でした。

里仲 うれしかったです! 「めっちゃ意外だったけど、スタイル良くてすごかった」とか、「やってほしかったけど、20歳のタイミングでやらなかったからもう諦めてた」っていうファンの方がいたり。

グループのメンバーも、私が食事制限を徹底するタイプではないのに頑張っていたのを見守ってくれたので、めっちゃホメてくれて。振り返って、一番に「やって良かった!」と思う前回でした。

――前回、「毎日ウオーキングをしてスタイルを整えた」という話をしていましたが、今回は?

里仲 今回も緩めの食事制限をしながら、いつもお世話になっているトレーナーの先生に相談したり、あとはジムに通い始めたり。全然知らないマッチョな方々に囲まれながら、自分を奮い立たせてきました。

――(笑)。モチベーションを保ちやすい環境に身を置いたと。

里仲 そうですね。私自身、けっこうすぐ筋肉がついちゃうタイプなんですけど、ちょうどいい筋肉量になるように考えながら絞ってきました! どんどん自分の理想のスタイルに近づいてきたので、今後も頑張りたいです。

――所属するTask have Fun(以下、タスク)も、9年目に突入しました。

里仲 もうすぐ10年......! 「あっという間にここまで来ちゃった」って感じですね。3人とも中学生の頃から活動しているので、「9年目だけどまだ若いね」って言われることも多いんです。でもやっぱりこれだけ続けてくると、どこかにベテラン感みたいなものも出てきてしまって。

――ベテラン感ですか。

里仲 安定感というか、いろんなフェスにもたくさん出ているので、フレッシュさみたいなものが足りないというか。なので最近は、もっとSNSを駆使して、フレッシュに戦いたいねっていう話をメンバー内でしています。

――里仲さん的SNSでの戦い方瓩蓮

里仲 なんだろう。まだ大バズリっていうものを経験したことがないですからね。でも、個人のTikTokの投稿でなぜか「私が生ガキを食べる動画」が全部伸びるんですよ。

――食べるだけの動画?

里仲 そうです! 音楽もつけてないし、テロップも入れてない。本当にただ食べているだけ......。たぶんですけど、爛キ界隈瓩澆燭い覆里あるのかなって(笑)。いまだに全然理由がわからないですけど、最近、カキがおいしいお店をプライベートで巡っている最中で。カキ系の個人活動もいいのかもしれないです(笑)。

――初めて耳にする系統ですけど(笑)、個人活動も頑張りたいと。ちなみにタスクは例年、秋に季節外れの夏休みがありますよね?

里仲 はい! 去年は小中学校からの友達と1週間沖縄にいて、ひたすら泳ぐか食べるかの夏休みを過ごしたんですよ。

――超バカンスですね。

里仲 ものすごく楽しくて、今年はさらに奥、沖縄の離島に滞在しようと思ってます。

――今年も「泳ぐか食べるか」?

里仲 そうですね。でも、沖縄の離島に詳しい友達がいて、「3日でやることなくなるよ」って言われたんですよ。私的には、それがいいじゃんと思っていて。宮古島で、東京と違う時間の流れを感じながら休むのが今の楽しみです。

――最後に、今回も「今ハマっているもの」を教えてください。

里仲 麻雀です! それこそ小中学校の友達から教わっている最中なんですけど、これも得意になったら自分の武器になるかもしれないなって。まだルールを覚えたくらいですけど、次に週プレさんに出させていただくときにはグッと上達しているかもしれないので、また聞いてください(笑)。

スタイリング/大橋みずな ヘア&メイク/ムロゾノケイト(GiGGLE)

●里仲菜月(さとなか・なつき)

2003年7月10日生まれ 茨城県出身 身長165僉

○アイドルグループ・Task have Funのメンバー。10月15日(火)にSpotify O-EASTでTask have Funワンマンライブを開催予定。テレ朝動画logirl(ロガール)にて、冠番組『Task have Fun Diary』(毎週金曜17:00〜)が配信中。

公式X【@Task_Natsuki】

公式Instagram【@natsuki_satonaka】

公式TikTok【@okomenatsuki】



里仲菜月デジタル写真集『こっち向いて、なっちゃん!』 撮影/カノウリョウマ 価格/1100円(税込)

取材・文/アオキユウ(short cut) 撮影/カノウリョウマ