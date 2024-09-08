¡ÚÃæ»³5R¿·ÇÏ¡Û3ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤¬2ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥ÉV¡¡ËÌÂ¼¹¨¡Ö¤¤¤¤²ÃÂ®¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡8Æü¤ÎÃæ»³5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Ê²´¡áÄÔ¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¾¡¤Á»þ·×1Ê¬32ÉÃ8¤ÏºòÇ¯¤Î¥¢¥¹¥¿¡¼¾Þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿2ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ò0ÉÃ3¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡°È¾å¤ÎËÌÂ¼¹¨¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÄÉÁö¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤²ÃÂ®¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£ÄÔ»Õ¤â¡ÖÍÄ¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä´¶µ¤«¤éÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£