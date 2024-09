動物みたいなモコモコ感がかわいい〜！「ビューティフルピープル」から今までにないミリタリーシューズが誕生

beautiful people(ビューティフルピープル) 」から、世界各国の軍用トレーニングシューズを現代的にアップデートする「REPRODUCTION OF FOUND(リプロダクションオブファウンド)」との、コラボレーションスニーカー第2弾が登場。9月21日(金)の発売に先がけて、オンラインストアでは先行予約がスタートしています。「REPRODUCTION OF FOUND x beautiful people」コラボ第2弾

“見つけ出す:FOUND”“再現する:REPRODUCTION”をコンセプトに、2016年春夏シーズンよりスタートした「REPRODUCTION OF FOUND」。ミリタリーアイテムを中心に時代を超えた普遍的なモノを見つけ出し、現代的に再現してリリースするブランドです。このたび「REPRODUCTION OF FOUND」と「beautiful people」のコラボレーションスニーカー第2弾、「german military trainer in boa with cowhide」がお目見え。ボアとスエードの異なる素材が調和する、今までにないミリタリーシューズに注目です!ボア&スエードのコンビ素材が存在感たっぷりナイロンとレザーの素材を組み合わせた第1弾に続く「german military trainer in boa with cowhide」(税込3万9600円)は、ボアとスエードのコンビ素材が特徴。甘さと苦さという相反する2つの要素をもとに、“甘くもあり苦くもある新しいなにか”という、Winter 2024 Collectionのテーマを取り入れたデザインです。毛足がしっかりとカールしたボアで、動物のような愛らしさを感じる甘い要素を、キメが細かく上質なイタリア産スエードレザーで、オーセンティックな渋い要素を表現。2つの生地が同色でデザインされているから、異なる表情をもちつつも、一体感と高級感がありますよね。現代に合わせた機能性にも注目して「ジャーマンミリタリートレーナー」をベースモデルにした「german military trainer in boa with cowhide」は、オリジナルと同じ背景でつくられているのもこだわりの一つ。西ドイツ軍で使用されていたトレーニングシューズと同じスロバキアの工場にて、1つひとつ丁寧にハンドメイドで作成しているといいます。さらに、歴史あるものづくりにプラスされた、現代のライフスタイルに対応する充実した機能性にも注目を。オランダ産ピッグレザーを使用したライニングが耐久性をもたらし、厚みのあるソールは、クッション性とバツグンの履き心地を実現するそうです。内側にはエラスティックをつけることで、シューレースを外してスリッポンとしても着用が可能。秋冬のお出かけをもっとおしゃれに、より快適にしてくれるはずですよ。秋冬は特別なシューズで差をつけよクラシックながらも、どこかポップな雰囲気も持ち併せる、コラボレーションならではのスニーカー「german military trainer in boa with cowhide」。カラーは、『beige』と『black』の2色からチョイスできます。ぜひゲットして、秋冬のおしゃれを足元から楽しんでみてはいかがでしょう。REPRODUCTION OF FOUND x beautiful people 特集ページhttps://beautiful-people.jp/