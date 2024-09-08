BTS¥¸¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È°¦¤È´¶¼Õ¡É¸ì¤êÁêÍÕ²íµª¤â¶¦´¶¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/08¡Û7ÆüÊüÁ÷¤ÎÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÓË¸Æ¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Ç¤ÎÁêÍÕ¤Ë¤è¤ëÊÝ¸î¸¤¥È¥ê¥ß¥ó¥°´ë²è¡ØÁêÍÕ¥È¥ê¥ß¥ó¥°in´Ú¹ñ¡Ù¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤òÊüÁ÷¡£Æ±´ë²è¤ÇÁêÍÕ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀBTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤Î¥¸¥ó¡ÊJIN¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡ßBTS¥¸¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
ÊÝ¸î¸¤400É¤¤¬Êë¤é¤¹´Ú¹ñ¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤Ç¡¢ÁêÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¸¤¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥¸¥ó¡£¥È¥ê¥ß¥ó¥°¸å¤Î¸¤¤ò2¿Í¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤¬Ë¢Î©¤Æ¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢¤¬¥¸¥ó¤ÎÏÓ¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡Ö¥¢¥¤¥à¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¤´¤á¤ó¡ª¡×¤È¼Õ¤ë¤È¡¢¥¸¥ó¤Ï¡Ö¡ØÅÜ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ï¡©¡×¤ÈÄÌÌõ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡ÖËÍ¤âÃ¯¤«Àö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¥¸¥ó¤Ë¡¢ÁêÍÕ¤¬¡ÖÀö¤ª¤¦¤«¡©ËÍ¤¬¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤è¡Á¤·¡¢¤è¤·¤è¤·¡×¤È¥¸¥ó¤ÎÆ¬¤ò¼ê¤ÇÀö¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ø°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÁêÍÕ¤¬¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤Ï°¦¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥¸¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£³èÌö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÎÎ©¾ì¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÁêÍÕ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡×¤È¥¸¥ó¤ËÂç¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¸¥ó¡¢¸½ºß¤Î³èÌö¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¡×
ÊÝ¸î¸¤400É¤¤¬Êë¤é¤¹´Ú¹ñ¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤Ç¡¢ÁêÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¸¤¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥¸¥ó¡£¥È¥ê¥ß¥ó¥°¸å¤Î¸¤¤ò2¿Í¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤¬Ë¢Î©¤Æ¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢¤¬¥¸¥ó¤ÎÏÓ¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡Ö¥¢¥¤¥à¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¤´¤á¤ó¡ª¡×¤È¼Õ¤ë¤È¡¢¥¸¥ó¤Ï¡Ö¡ØÅÜ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ï¡©¡×¤ÈÄÌÌõ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡ÖËÍ¤âÃ¯¤«Àö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¥¸¥ó¤Ë¡¢ÁêÍÕ¤¬¡ÖÀö¤ª¤¦¤«¡©ËÍ¤¬¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤è¡Á¤·¡¢¤è¤·¤è¤·¡×¤È¥¸¥ó¤ÎÆ¬¤ò¼ê¤ÇÀö¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡¥¸¥ó¡¢µß¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ø°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¤Î¤«¡©¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÁêÍÕ¤¬¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤Ï°¦¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥¸¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£³èÌö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÎÎ©¾ì¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÁêÍÕ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡×¤È¥¸¥ó¤ËÂç¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û