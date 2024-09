SUBARU(スバル)は6日、『レガシィ アウトバック』の一部改良モデルを発表。新たに『Active × Black EX』グレードが追加され、さらに『Limited EX』をベースにした特別仕様車『Black Selection』がラインアップに加わった。『レガシィ アウトバック』は、1994年に北米市場でデビューして以来、30年にわたり進化を続けてきたスバルのフラッグシップクロスオーバーSUV。安心感と快適性、積載性の高さ、そして質感の高い内装が特徴で、長年にわたり愛されているモデルだ。

今回追加された特別仕様車『Black Selection』では、エクステリアとインテリアの両面で上質さを追求。ブラックナッパレザーシートを標準装備し、エクステリアにはブラック塗装を施した18インチアルミホイールやフロントグリル、ルーフレール、バンパーガード、ドアミラーなどが採用されている。これにより、スタイリッシュで上品な外観が際立つ仕上がりとなっている。さらに、『Black Selection』には、シルバーステッチが施されたブラックの本革シートが採用され、インテリア全体に統一感と高級感を演出。加えて、シートベンチレーションや運転席のクッション長調整機能が搭載されており、快適なドライブをサポートする。■『レガシィ アウトバック』メーカー希望小売価格X-BREAK EX 425万7000円Limited EX 440万円Black Selection 449万9000円Active × Black EX 451万円