ÈøºêÎ¤¼Ó¡¡Æü¥Æ¥ì»þÂå¤Î°û¤ß²ñ»ö¾ð¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö3»þ´Ö¤°¤é¤¤¿²¤Æ½Ð¼Ò¡×¡¡Æ±´ü¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æü¥Æ¥ì»þÂå¤Î°û¤ß²ñ»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Ï¡Ö9Ç¯3¥«·î¡×ºßÀÒ¤·¤¿¤È¤·¡¢Æ±´ü¤Ï¡ÖÊ¿¾¾½¤Â¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ºûºêÎ¤ºÚ¤È¤¤¤¦½÷À¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì»þÂå¤Ë¤ÏÆ±Î½¤é¤È°û¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï·ë¹½¡¢°û¤ß²ñ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¡ØZIP¡ª¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÌë¡Ë12»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢3»þ´Ö¤°¤é¤¤¿²¤Æ½Ð¼Ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖTOKIO¡×¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡Ö¡Ê¤½¤Î»þ¤Ï¼ò¤¬¡Ë¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¿å°ìÇÕ°û¤ó¤Ç¡¢½Ð¤·¤Æ¡ÄÈ´¤±¤Æ¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¡²¬¸©¿Í²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï1»þ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï2»þ´Ö¿çÌ²¤Ç¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢MC¤Î¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¿ØÆâ¹§Â§¤µ¤ó¤¬°¤¤¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤È¾¾²¬¤¬¡Ö¼ã¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢Èøºê¤Ï¡Öº£¤¸¤ã¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£