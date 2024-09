山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。8月29日(木)の放送は、ゲストにSUPER EIGHTの丸山隆平(まるやま・りゅうへい)さんが登場! ここではデビュー20周年を迎えたSUPER EIGHTについて伺いました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、丸山隆平さん

SUPER EIGHTは今年でデビュー20周年! そこでれなちが「20年ともなると、メンバー同士の関係性も変わってきたりしますか?」と尋ねると、丸山さんは「変わりますね! それこそ、横山(裕)くんや村上(信五)くんは先輩なので、結成前は敬語だったんですけど、グループになってから、村上くんが『敬語とか、もうええで』と言ってくれたのをきっかけにフラットに話せるようになりました」と振り返ります。さらには「ネタですけど、横山くんは『俺は"敬語じゃなくていい"とは言ってないからな!』って言ってくれたり、そうやってじゃれあえるような距離感になったことも、デビュー前後で大きく変わったところですね」と話します。また、SUPER EIGHTはバンド編成でパフォーマンスをおこなうこともありますが、そこもデビュー前後で大きな変化があったと言い、「結成当初、村上くんと横山くんはボーカルだったんですよ。でも、安田(章大)くんが『キーボードがあったら助かんねんな』って言ったのをきっかけに村上くんが始めてくれて」と吐露。さらに、横山さんに関しても「今パーカッション担当なんですけど、そのうちトランペットを始めて、最近ではギターをこっそり始めていまして! というのも、ウチからメインボーカルとギターの2人が旅立って、今は安田くんがリードギターとサイドギターをやらなあかんようになりまして。横山くんがそれを見かねて始めてくれたらしいんですけど、彼は昭和の男なので、自分から『やろうか?』と言えるタイプじゃないんですよね(笑)」と明かします。そして、改めて「僕らは、そうやってお互いを思い合ってできたバンドの形だったりするので、バンド1本で活動されている方々と比べると、編成の仕上がり方が違う特殊性はありますね」と語っていました。そんなSUPER EIGHT は、ニューアルバム『SUPER EIGHT』を7月31日(水)にリリースし、現在は「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」の真っ只中。さらには、9月開催の野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に出演したり(SUPER EIGHTは9月14日(土)に出演)、12月からはドームツアー「SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭」の開催も控えています。この多忙ぶりに、れなちが「休みはありますか!?」心配そうに伺うと「ちょうど一昨日が休みやったかな? でもその日は急に熱が出ちゃって(苦笑)。1日で治しましたけど、それで休みをつぶしちゃいました」と話す丸山さんに、思わず「え!?」と驚くれなち。また、休日の過ごし方について尋ねると、丸山さんは「配信の映画やドラマを観ています。あと最近はアニメを一気見して、気付いたら朝の5時になっていました」と答えていました。