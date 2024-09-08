¥Ò¥í¥ß¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤È»ä¸«¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê59¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê12Æü¹ð¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡Ê67¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ò¥í¥ß¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¤±¤É¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤À¤±Î©¸õÊä¤·¤Æ¤â¤¢¤ì¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤¬Èà¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢6Æü¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43¡Ë¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀèÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ÎÀè¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÇÉÈ¶¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤È´¶¤¸¤ë¡£·ù¤¤¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤«¤µ¡£Ãç°¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÎÉ¤¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£