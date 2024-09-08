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8日午前10時42分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市、宮城川崎町、亘理町、山元町、それに石巻市、福島県の田村市、福島伊達市、国見町、相馬市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□宮城県
岩沼市　宮城川崎町　亘理町
山元町　石巻市

□福島県
田村市　福島伊達市　国見町
相馬市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　大熊町　双葉町
浪江町

■震度1
□宮城県
白石市　名取市　角田市
蔵王町　大河原町　村田町
柴田町　丸森町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台若林区　塩竈市
多賀城市　東松島市　松島町
七ヶ浜町　利府町　大郷町
大衡村　女川町　登米市
栗原市　大崎市　涌谷町
宮城美里町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　本宮市
桑折町　川俣町　大玉村
鏡石町　天栄村　泉崎村
棚倉町　矢祭町　石川町
玉川村　浅川町　古殿町
小野町　いわき市　富岡町
川内村　葛尾村　新地町
飯舘村

□岩手県
住田町　一関市

□茨城県
水戸市　日立市　北茨城市
笠間市　常陸大宮市　東海村
土浦市　桜川市

□栃木県
宇都宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。