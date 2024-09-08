宮城県、福島県で最大震度2の地震 宮城県・岩沼市、宮城川崎町、亘理町、山元町、石巻市、福島県・田村市
8日午前10時42分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市、宮城川崎町、亘理町、山元町、それに石巻市、福島県の田村市、福島伊達市、国見町、相馬市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□宮城県
岩沼市 宮城川崎町 亘理町
山元町 石巻市
□福島県
田村市 福島伊達市 国見町
相馬市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 大熊町 双葉町
浪江町
■震度1
□宮城県
白石市 名取市 角田市
蔵王町 大河原町 村田町
柴田町 丸森町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台若林区 塩竈市
多賀城市 東松島市 松島町
七ヶ浜町 利府町 大郷町
大衡村 女川町 登米市
栗原市 大崎市 涌谷町
宮城美里町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 本宮市
桑折町 川俣町 大玉村
鏡石町 天栄村 泉崎村
棚倉町 矢祭町 石川町
玉川村 浅川町 古殿町
小野町 いわき市 富岡町
川内村 葛尾村 新地町
飯舘村
□岩手県
住田町 一関市
□茨城県
水戸市 日立市 北茨城市
笠間市 常陸大宮市 東海村
土浦市 桜川市
□栃木県
宇都宮市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。