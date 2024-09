ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、蓋のかたちがユニークでインパクト抜群な、ディズニーデザイン「シルエット切り抜きのティッシュケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「シルエット切り抜きのティッシュケース」

© Disney

価格:3,290円(税込)

サイズ:幅26.5、奥行13.5、高さ6.5cm

主材:【本体】天然木化粧繊維板(ナラ材<ウレタン樹脂塗装>)、【フタ部】繊維板(MDF<ウレタン樹脂塗装>)

※高さ4.5cm以下のティッシュボックスに対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」モチーフのティッシュケース。

高さ4.5cm以下のティッシュボックスがしまえて、フレームはナチュラルな木目デザインになっています!

木目は温かみがあって、どのようなインテリアにもマッチ◎

「ミッキーマウス」の靴のかたちにくり抜かれた蓋からティッシュを取り出す仕様で、遊び心もたっぷりです。

さらに蓋は「ミッキーマウス」のお顔や、パンツや靴などのアイコン、ロゴの総柄デザインに☆

シンプルながらこだわりがたくさん詰まっています。

ティッシュもおしゃれなインテリアに!

蓋のかたちがユニークでインパクト抜群な、ディズニーデザイン「シルエット切り抜きのティッシュケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

