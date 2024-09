回転寿司スシローは、厳選した天然魚を、すし職人とともに開発した匠の赤しゃりで楽しめる『ネタの旨さを引き立てる匠の赤しゃり×天然魚』を2024年9月4日(水)より期間限定で開催中です。

スシロー『ネタの旨さを引き立てる匠の赤しゃり×天然魚』

開始日: 2024年9月4日(水)

開催店舗:全国のスシロー

『ネタの旨さを引き立てる匠の赤しゃり×天然魚』の目玉商品は、振り塩加工をすることで旨みを引き出した「天然赤えび2貫 100円」!

昨今の物価上昇が続く中、“うまいすし”を食べてほしい、という想いから全店税込100円で提供され、お得に楽しむことが出来ます。

天然赤えび2貫

価格:100円(税込)

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

販売期間:2024年9月4日(水)〜9月16日(月・祝)

※販売予定総数419万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※お皿の種類が異なる場合があります。

甘味のあるぷりっとした「天然赤えび」が2尾で100円(税込)のお値打ち価格に☆

紅鮭のいくら

価格:120円〜(税込)

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年9月4日(水)〜9月16日(月・祝)

※販売予定総213万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

「紅鮭のいくら」は、塩味でシンプルに仕上がっています。

素材そのものの味が楽しめます。

国産天然魚3貫盛り

価格:260円(税込)

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年9月4日(水)〜9月16日(月・祝)

※販売予定総44万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

※盛り合わせ内容:金華さば・サクラマス・きびなご

鹿児島・甑島の「きびなご」に上品な脂の甘みと旨みを楽しめる北海道産の「サクラマス」、程よく脂ののった身味を味わえる「金華さば」を一皿で楽しめる贅沢な一品です☆

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※店舗によって価格が異なります。

天然本鮪中落ちねぎとろ

価格:260円〜(税込)

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年9月4日(水)〜9月16日(月・祝)

※販売予定総43万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

※盛り合わせ内容:中落ちねぎとろ・中落ちまぐたく

希少部位でもある中骨に近く旨みが濃い中落ちとねぎとろを合わせた中落ちねぎとろとたくわんの食感もたのしめる、中落ちまぐたくの2種類が楽しめる一皿です。

『ネタの旨さを引き立てる匠の赤しゃり×天然魚』期間中は全商品、“赤しゃり”で提供!

『ネタの旨さを引き立てる匠の赤しゃり×天然魚』期間中、匠の赤しゃりで提供。

こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に砂糖と、北海道産のてんさい糖※を加えて、さらにまろやかに仕上がっています。

酸味と甘みが程よく調和し、ネタの旨さを引き立てます。

※てんさい糖は、砂糖の内の約20%使用。

厳選した天然魚を、匠の赤しゃりで楽しめる『ネタの旨さを引き立てる匠の赤しゃり×天然魚』は2024年9月4日(水)より全国のスシローで期間限定開催中です。

