ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»³ËÜÍ³¿¤ò¡È»ë»¡¡É¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¸åÇÚ¤¬ÅêµåÎý½¬Ãæ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë°ÜÆ°
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê£·Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±¦¸ªç§¡Ê¤±¤ó¡ËÈÄÂ»½ý¤Ç£¶£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Î£³£Á¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¸å£²ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢£²²ó£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡££±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢Í½Äê¤Ç¡¢º£±Ê¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ê¤é¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡É¤ÎÂçÃ«¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£º¸ÍãÉÕ¶á¤ÇÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢°ìÅÙ¤Ï°ú¤ÍÈ¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°ú¤ÊÖ¤¹¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë°ÜÆ°¡£»³ËÜ¤ÎÅêµå¤ò¡È»ë»¡¡É¤·¤¿¡£