回転寿司スシローは、“スシローカフェ部”の新作スイーツ「カヌレ・ド・ボルドー バニラアイス添え」を、2024年9月4日(水)より全国のスシローにて販売中です。

スシロー「カヌレ・ド・ボルドー バニラアイス添え」

価格:税込300円〜

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年9月4日(水)〜9月29日(日)

販売店舗:全国のスシロー

「カヌレ・ド・ボルドー バニラアイス添え」は、スシロー初登場!

フランス・ボルドー地方伝統の焼き菓子“カヌレ・ド・ボルドー”にバニラアイスを添えたスイーツです。

専門店に負けないほど素材にこだわり、小麦・バター・牛乳・砂糖・卵など国内製造の素材と、フランス・ボルドーでブレンドした香り高い伝統のフレンチラム酒を使用。

じっくりと丁寧に火入れを行うことで、カヌレの魅力である外側の生地は焼き色がついて香ばしく、中の生地は柔らかくしっとりとした食感が楽しめます。

提供直前に温めて提供されます☆

温かいカヌレと冷たいバニラアイスの相性抜群です。

全国のスシローで、「カヌレ・ド・ボルドー バニラアイス添え」を楽しんでみて下さいね!

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※販売予定総数40万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り対象外です。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※写真はイメージです。

