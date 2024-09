回転寿司スシローは、スシローで初登場となる、名古屋名物として有名な辛さ際立つ台湾ラーメン「特製ミンチのうま辛台湾ラーメン」を2024年9月4日(水)より全国のスシローにて販売中!

名古屋名物として有名な辛さ際立つ台湾ラーメンです。

スシロー「特製ミンチのうま辛台湾ラーメン」

価格:税込460円〜

※店舗によって価格が異なります。

販売期間:2024年9月4日(水)〜9月16日(月・祝)

販売店舗:全国のスシロー

回転寿司スシローは、スシローで初登場となる、名古屋名物として有名な辛さ際立つ台湾ラーメン「特製ミンチのうま辛台湾ラーメン」を2024年9月4日(水)より全国のスシローにて販売中です。

スシローのラーメンは、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに115種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発。

今回は、名古屋名物として有名な辛さ際立つ台湾ラーメンが楽しめます。

台湾ラーメンとは、名古屋の台湾料理店が考案したといわれており、辛いミンチ肉がトッピングされているのが特徴です。

スシローの「特製ミンチのうま辛台湾ラーメン」は、鶏のうまみが効いたスープに、

ニンニク、粗挽きの唐辛子と豆板醤、ラー油など複数の辛味が加わっています。

辛さの中にも深みとうまみを感じられるうま辛な味わいを楽しめます。

さらに、ゴロっとした肉感が特長の特製うま辛ミンチもトッピングされています。

ぜひこの機会に、全国のスシローで辛さ際立つ「特製ミンチのうま辛台湾ラーメン」を楽しんでください!

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※販売予定総数24万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り不可

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

※写真はイメージです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】辛さ際立つ名古屋名物!スシロー「特製ミンチのうま辛台湾ラーメン」 appeared first on Dtimes.