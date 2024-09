フェデックス・セントジュード選手権で優勝、賞金360万ドル(約5億2200万円)を獲得した松山英樹(写真:James Gilbert/PGA TOUR via Getty Images)

パリ五輪銅メダリストの松山英樹が主戦場としている、アメリカ男子ゴルフのPGAツアー。

8月にはフェデックスポイントの上位だけが参加できるプレーオフシリーズが行われ、ランキング8位の松山は第1戦のフェデックス・セントジュード選手権で通算17アンダー、2位に2打差をつけて優勝。賞金360万ドル(約5億2200万円)を獲得した。続く第2戦は腰痛のため棄権したが、最終戦は9位タイで2024年シーズンを終えた。

年間獲得賞金は約16億3000万円

今シーズンを振り返って「よく頑張ったと思います」と話した松山。年間獲得賞金1123万7611ドル(約16億2945万円)は、過去最高額。賞金ランキングは3位だった。

これまであまりメディアで多く取り上げられなかったゴルフだが、オリンピックの銅メダルを皮切りに、賞金金額の高さにも注目が集まっている。

さて、そんな松山の活躍を見るたびに、キャップ正面にある「SRIXON(スリクソン)」のロゴマークが気になっている人も多いのではないか。



SRIXONのロゴがついたキャップをかぶる松山(写真:住友ゴム工業提供)

ほかにも、日本人選手でいえば、星野陸也や稲森佑貴、勝みなみなどもSRIXONのロゴのついたキャップやサンバイザーをかぶっている。ゴルフ愛好家なら、SRIXONがどんなブランドか知っているだろうが、ゴルフをしない人にとっては、ほとんど見る機会がないかもしれない。

いったいどんなブランドなのか、松山とゴルフ用品使用契約を結ぶ、住友ゴム工業株式会社スポーツ事業本部・ゴルフビジネス部・ゴルフクラブビジネスグループ部長、飯島賢一氏を取材した。

世界戦略ブランドの位置付け

SRIXONブランドの商標は住友ゴム工業株式会社が持ち、同ブランドのゴルフ用品を開発・生産・販売している。松山もゴルフボール、ゴルフクラブ、キャディーバッグなどを使用している。

住友ゴム工業が持っている主なゴルフブランドには、SRIXONのほかにXXIO(ゼクシオ)がある。アマチュアゴルファー向けの上質感のあるブランドのXXIOに対し 、SRIXONは世界戦略ブランドとしての位置付けとなっている。

ところで、住友ゴム工業といえば「DUNLOP(ダンロップ)」を思い浮かべる人が多いのではないか。

実際、DUNLOPは主軸のブランドであり、主要事業のタイヤでお馴染みの名前だ。世界展開するのであれば、グローバルで知られているDUNLOPのほうが、有利のように思われる。

しかし、そうはいかなかった背景があったという。

「当時、住友ゴム工業が所有している商標のうち、スポーツ用品の分類でDUNLOPが使えるのは、日本、台湾、韓国に限られ、アメリカを含めたほかの地域ではスポーツ分野で使用できなかったのです」(飯島氏)



飯島氏。松山がマスターズで優勝した時のキャディーバッグとともに(写真:住友ゴム工業提供)

そこで新たに立ち上げたのが、SRIXONという新ブランドだ。ゴルフをこよなく愛する人たちとともに、ゴルフの未来を切り拓いていく理念を掲げ、ブランドコンセプトにしている。

「SRI」は住友ゴム工業(Sumitomo Rubber Industries)の頭文字であり、Xは限りない、将来への夢(Dream for the future)、「ON」は前進(Going on and on)を意味する。商標は1993年に出願された。

だが、やはりDUNLOPというブランドの存在は大きい。当時、SRIXONというブランドは、伊井康高氏(元取締役)がチームリーダーとなって検討を進めていた。ところが、社内から異論が出る。

「ゴルフ事業の主力は日本国内で、海外向けに立ち上げたSRIXONは社員への印象は決してプラスではなかった。DUNLOPがあるからSRIXONは必要ない、もしくは海外向け専用ブランドという認識だった」(飯島氏)

ある意味、期待されていないブランドとしてのスタートだった。

期待されていないブランドの躍進

SRIXONの商品は1996年に東南アジアでゴルフボールを販売したのを皮切りに、1997年にはアメリカ、1998年にはイギリスなどヨーロッパで販売を開始する。1997年にはアメリカでスリクソン・スポーツUSAを設立し、徐々にグローバルでの販売体制を構築していった。

1999年には日本でもボールを発売し、少しずつ国内でもブランドの認知が広がっていった。だが、ここでもSRIXONはわきに追いやられる。

2000年、住友ゴム工業は100億円以上を売り上げていたゴルフブランド「Callaway(キャロウェイ)」との契約が終了。社運をかけてこれに代わる新しいブランド、XXIOの立ち上げに注力していたからだ。

それでも、2001年に女子プロゴルファーのレジェンド的な存在であり、岡本綾子プロの盟友のローラ・デービスや、タイガーウッズとの名勝負で知られる男子プロゴルファー、トーマス・ビヨンと契約。 2002年には同ブランドのウッドクラブW-201と、アイアンI-201を発売した。

長い間、国内では日の目を見なかったSRIXONブランドの潮目が変わったのは、2002年ごろだ。

認知を広めるため、国内の契約プロのキャップをSRIXONに統一。筆者の印象に残っているのは、2003年のダンロップ・ミヤギテレビ杯でアマチュア優勝した宮里藍がかぶっていたサンバイザー。ロゴがSRIXONだった。

アメリカでも2006年に契約したジム・フューリック(2003年の全米オープンゴルフで優勝) の活躍などで、ブランドの強化につながっていった。

もう1つの潮目は、2007年だ。アメリカのゴルフメーカー、Cleveland Golf Company,Inc(クリーブランドゴルフ)の買収により、海外展開が加速した。アメリカPGAツアーでの露出も増え、PGAツアーにおけるSRIXONボールの勝利数も、2005年の初勝利から2023年までに62勝を数えている。

メジャー大会だけ見ても、2011年の全米プロではキーガン・ブラッドリー、2019年の全英オープンではシェーン・ローリー、2021年マスターズでは松山英樹(日本人として初めてメジャーを制覇)、そして2023年の全米プロではブルックス・ケプカ。多くの契約プロが優勝している。



ケプカ。現在はLIVゴルフで活躍中。キャップはナイキだ(写真:写真:住友ゴム工業提供)

プロにとってボールは重要アイテムの1つで、飛び、コントロール性能、アプローチ性能、打感などにこだわりがあり、勝敗を左右する。それだけにこうした結果が持つ意味は大きい。

松山の活躍で使用者が増加

昨今ではボールだけでなく、クラブも使用者が増えてきている。その一因にあるのは、松山の活躍だろう。

認知度が一気に上がり、アメリカでゴルフ場での販売チャネルも拡大、直近のSRIXONブランドのグローバルの販売実績推移を見ると、2023年は2019年の2.2倍に大きく伸長している。



住友ゴム工業提供

住友ゴム工業の2024年2月の中期計画進捗報告を見ても、スポーツ事業は3期連続増収増益。2023年の売上収益は1266億円で、2021年から1000億円を超えている。

この推進力にSRIXONブランドが大きく貢献しているのは間違いないだろう。加えて、スポーツ事業の70%程度を海外事業が生み出しており、グローバル化も進んでいる。

冒頭で紹介した2024年のプレーオフシリーズの第3戦、フェデックスポイント上位30人しか出場できないツアーチャンピオンシップでも、松山英樹、シェーン・ローリー、キーガン・ブラッドリーなど、契約プロ5人が出場を果たした。SRIXONの勢いそのままである。

また、人気の日本女子ツアーでも、メルセデス・ランキング1位の竹田麗央、2位の山下美夢有、3位の小祝さくらのSRIXON勢が上位を独占している(ランキングは9月2日現在)。



パリ五輪でも活躍した山下美夢有(写真:住友ゴム工業提供)

対照的なDUNLOPブランド

対照的なのは、DUNLOPだ。

2017年に住友ゴム工業はスポーツ分野でのDUNLOPブランドの商標権をイギリスの企業から買収した。これでDUNLOPを世界ブランドとして活用の道が開かれた。

だが、SRIXON誕生から27年が経過し存在感が増すなか、DUNLOPはもはやゴルフ世界ブランドとしての活躍の場は少なくなっている。主力ではなくなっていた。

また、住友ゴム工業の主力ブランドXXIOに関しても、SRIXONの売上比率は2020年は6:4だったが、2023年には4:6と逆転。SRIXONはスポーツ事業の屋台骨を支えるブランドへと成長した。

今後もSRIXONブランドを背負った選手の活躍とともに、日本発のブランドの成長が期待される。

(嶋崎 平人 : ゴルフライター)