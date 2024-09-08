¡Ú¥³¥ß¥±Èþ¾¯½÷¥ì¥¤¥ä¡¼¡Û½¢³è¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸çõÀî¤µ¤ó¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
8·î11Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍÌÀ¡¦Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È104¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡Ë¤¬³«ºÅ¡£¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿104²óÌÜ¤Î¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Ï2Æü´Ö¤ÇÌó26Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢¡ÖENTAME next¡×¤Ç¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î»£±Æ¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡ÙÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡Ú5ÅÀ¡Û
º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢VTuber»öÌ³½ê¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¤è¤ê¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿çõÀî¤·¤¦¤µ¤ó¡£Í§Ã£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï½¢³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡º£¤Ï½¢³è¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤â¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê´ë¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤¦ÂÌÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡£¼ñÌ£ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¼«Âð¤Ç¤º¤Ã¤ÈRPG¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¤ä¡¢RPG¡Ø¸¶¿À¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤¿¤Þ¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢10»þ´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ§Ã£¤Ë¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡º£²ó½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤Ç¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¡Ö²Æ¥³¥ß¡×¡Ê²Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡Ë¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£6¡Á7¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öacosuta¡ªÃÓÂÞ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆºîÉÊ»£¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤È¡¢¾ïÀß¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤äÉ½¸½ÊýË¡¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢Ëè²óÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡º£¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿§¤ó¤ÊÊý¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤¹¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤Þ¤º²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¡£¤½¤·¤Æ´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª»äÅª¤Ë°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶»¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©»ä¡¢¶»¤¬¤Ê¤¤»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤ó¡¼¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶»¤¬¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥í¥ê·Ï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë¤È¡¢Â¿Ê¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¸íËâ²½¤»¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¾¯¤·¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é³°¸«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÊ¬¡Ö¤³¤³Ä¾¤½¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëËá¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
çõÀî¤µ¤ó¡¡ÀÎ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Ã¤ÆÇúÈ¯¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤È¿·ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ú¥³¥ß¥±Èþ¾¯½÷¥ì¥¤¥ä¡¼¡Û¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¾®Ä»Í·¤ë¤¤¤µ¤ó¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡ÙÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡Ú5ÅÀ¡Û
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡º£¤Ï½¢³è¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½¢¿¦³èÆ°¤ÏË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤â¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê´ë¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤¦ÂÌÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡£¼ñÌ£ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Ê¤¤µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¼«Âð¤Ç¤º¤Ã¤ÈRPG¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¤ä¡¢RPG¡Ø¸¶¿À¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½1Æü¤Ë²¿»þ´Ö¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤¿¤Þ¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢10»þ´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Û¤«¤ÎÏÃ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ§Ã£¤Ë¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Î»²²Ã¤Ï²¿²óÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡º£²ó½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤Ç¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¡Ö²Æ¥³¥ß¡×¡Ê²Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡Ë¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤³¤Î1Ç¯¤Ç²¿¿Í¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£6¡Á7¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½2¥ö·î¤Ë1²ó¤Ï¿·¥¥ã¥é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ç¤Ë¤É¤³¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öacosuta¡ªÃÓÂÞ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆºîÉÊ»£¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤È¡¢¾ïÀß¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤äÉ½¸½ÊýË¡¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢Ëè²óÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Á¤é¤Î»£±Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡º£¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿§¤ó¤ÊÊý¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤¹¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤Þ¤º²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¡£¤½¤·¤Æ´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª»äÅª¤Ë°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶»¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¶»¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©»ä¡¢¶»¤¬¤Ê¤¤»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¶»¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤ó¡¼¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶»¤¬¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥í¥ê·Ï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë¤È¡¢Â¿Ê¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¸íËâ²½¤»¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¾¯¤·¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é³°¸«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÊ¬¡Ö¤³¤³Ä¾¤½¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëËá¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
çõÀî¤µ¤ó¡¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¼ºÇÔÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
çõÀî¤µ¤ó¡¡ÀÎ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Ã¤ÆÇúÈ¯¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤È¿·ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ú¥³¥ß¥±Èþ¾¯½÷¥ì¥¤¥ä¡¼¡Û¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¾®Ä»Í·¤ë¤¤¤µ¤ó¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò