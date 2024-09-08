立憲民主党代表選、野田・枝野・泉・吉田氏の推薦人名簿

立憲民主党代表選に立候補した４氏の推薦人は次の通り。（敬称略、数字は当選回数）

【野田佳彦】▽衆院 菊田真紀子〈７〉、笠浩史〈７〉、寺田学〈６〉、伴野豊〈６〉、青柳陽一郎〈４〉、佐藤公治〈４〉、重徳和彦〈４〉、中島克仁〈４〉、鎌田さゆり〈３〉、野間健〈３〉、青山大人〈２〉、伊藤俊輔〈２〉、源馬謙太郎〈２〉、中谷一馬〈２〉、森田俊和〈２〉、神津健〈１〉、堤かなめ〈１〉、太栄志〈１〉、本庄知史〈１〉 ▽参院 青木愛〈３〉

【枝野幸男】▽衆院 近藤昭一〈９〉、柚木道義〈６〉、下条みつ〈５〉、吉川元〈４〉、石川香織〈２〉、大河原雅子〈２〉、神谷裕〈２〉、大築紅葉〈１〉、山岸一生〈１〉、渡辺創〈１〉 ▽参院 福山哲郎〈５〉、石川大我〈１〉、打越さく良〈１〉、勝部賢志〈１〉、岸真紀子〈１〉、熊谷裕人〈１〉、古賀千景〈１〉、高木真理〈１〉、田島麻衣子〈１〉、森屋隆〈１〉

【泉健太】▽衆院 渡辺周〈９〉、大島敦〈８〉、川内博史〈７〉、大西健介〈５〉、小熊慎司〈４〉、城井崇〈４〉、森山浩行〈３〉、吉田統彦〈３〉、道下大樹〈２〉、緑川貴士〈２〉、米山隆一〈１〉 ▽参院 石橋通宏〈３〉、徳永エリ〈３〉、古賀之士〈２〉、杉尾秀哉〈２〉、田名部匡代〈２〉、森本真治〈２〉、鬼木誠〈１〉、柴慎一〈１〉、村田享子〈１〉

【吉田晴美】▽衆院 菅直人〈１４〉、玄葉光一郎〈１０〉、中川正春〈９〉、阿部知子〈８〉、江田憲司〈７〉、奥野総一郎〈５〉、落合貴之〈３〉、谷田川元〈３〉、山崎誠〈３〉、岡本章子〈２〉、桜井周〈２〉、山田勝彦〈２〉、早稲田夕季〈２〉、荒井優〈１〉、酒井菜摘〈１〉、鈴木庸介〈１〉 ▽参院 川田龍平〈３〉、小西洋之〈３〉、石垣のり子〈１〉、奥村政佳〈１〉、塩村文夏〈１〉