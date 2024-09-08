¶¶²¼Å°»á¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¹Í¤¨¡ÈÈÝÄê¡É¡ÖÈ½ÃÇ¤Ï¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿ºØÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè»°¼Ô¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê46¡Ë¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï6Æü¡¢ºØÆ£»á¤ÈÊÒ»³°Â¹§¸µÉûÃÎ»ö¤ò¾Ú¿Í¿ÒÌä¤·¤¿¡£¸©¤ÏÊ¸½ñ¤ò¸ø±×ÄÌÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤º¡¢Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ýÀ¤¬¹â¤¤Ê¸½ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£¡Ö¸©¤äÃÎ»ö¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë°ãË¡À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£Ê¸½ñºîÀ®¼Ô¤ÎÆÃÄê¤ò´´Éô¤ËÄ¾ÀÜ»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤Î½èÊ¬¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤Ù¤¤À¤È¿Í»öÅö¶É¤¬¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤º½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤Ï¡ÖÁ´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÒ»³»á¤Ï¡¢ÃËÀ¤òÄ¾ÀÜÄ°¼è¤·¤¿ºÝ¡ÖÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÃÎ»ö¤ò¸øÌ³°÷¤¬ÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÀµ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£3·î¤ËÊ¸½ñ¤òÆþ¼ê¤·¤¿ºØÆ£»á¤«¤é¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñ¤ÏºØÆ£»á¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤Éµ¿ÏÇ7¹àÌÜ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬´Ø·¸¼Ô¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÇÛÉÛ¸å¡¢¸©¤Î¸ø±×ÄÌÊóÁë¸ý¤Ë¤âÄÌÊó¡£¸©¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÄä¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖºØÆ£ÃÎ»ö¡ØÊ¸½ñ¤Ï¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤Ê¤¯ÈðëîÃæ½ý¡Ù¡¡É´¾ò°Ñ¤ÇºÆ¼çÄ¥¡¡¸µÉûÃÎ»ö¡Ø¹ðÈ¯¼Ô¼é¤ëÇ§¼±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿ºØÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤³¤¬Á´¤Æ¤Î´Ö°ã¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤·¤Ã¤Æ¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥ó¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡þÊ¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Îµ¿ÏÇ7¹àÌÜ
¡Ê1¡Ë¿Í»ö¡á¤Ò¤ç¤¦¤´¿ÌºÒµÇ°21À¤µª¸¦µæµ¡¹½¤ÎÉûÍý»öÄ¹2¿Í¤¬ÆÍÁ³²òÇ¤
¡Ê2¡ËÃÎ»öÁª¡á2021Ç¯ÃÎ»öÁª¤Ç´´Éô¿¦°÷¤é¤¬ºØÆ£¸µÉ§»á¤ÎÁªµó¤ò¼êÅÁ¤¤
¡Ê3¡ËÃÎ»öÁª¡á¼¡´üÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼°ÍÍê¤Î¤¿¤á¡¢¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿
¡Ê4¡ËÂ£ÅúÉÊ¼õÎÎ¡áÃÏ¸µ´ë¶È¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿
¡Ê5¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¡áÉûÃÎ»ö¤é¤¬ºØÆ£»á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¤ËÂçÎÌ¹ØÆþ¤µ¤»¤¿
¡Ê6¡ËÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡áºå¿À¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÈñÍÑ¤ò¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿
¡Ê7¡Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡á´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ·ãÅÜ¤·¤¿¤ê¡¢¿¦°÷¤òÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿¤ê¤·¤¿