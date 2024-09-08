¾®ÅÄµÞÀþÄ®ÅÄ±Ø¤¬¡Ö¤¯¤é¤²±Ø¡×¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡©¡¡9/9¤«¤é7Æü´Ö¸ÂÄê
¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤¬¡¢¾®ÅÄµÞÀþÄ®ÅÄ±Ø¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¡¡2024Ç¯9·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¯¤é¤²±Ø¡×¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¾®ÅÄµÞÀþ2ÊÔÀ®¤Î¼ÖÎ¾Æâ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¯¤é¤²¤È¤ì¤¤¤ó¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¥¯¥é¥²¥¸¥ã¥Ã¥¯Âè2ÃÆ¡£¡Ö¤¯¤é¤²±Ø¡×¤Ç¤Ï±ØÌ¾É¸¤òÌÏ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥¯¥é¥²¤¿¤Á¤¬±ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿²Í¶õ¤Î¡Ö¤¯¤é¤²ÅÅÅ´¡×Ï©Àþ¿Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¡ÖFORESTY COFFEE¡×¤Ç¤â6¼ï¤Î¥¯¥é¥²¤¿¤Á¤¬¥«¥Õ¥§¤Î¥¬¥é¥¹ÊÉÌÌ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢³ÆÆüÀèÃå800Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¯¥é¥²¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¸½ºß¡¢¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¡È¤¨¤Î¤¹¤¤¡É¤Î¤¯¤é¤²Å¸¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡Ê¡Á2024/11/4¡Ë¡£
¢¡¼Â»Ü´ü´Ö
2024Ç¯9·î9Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°Ãæ¡Á9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡¼Â»Ü¾ì½ê
¾®ÅÄµÞÀþÄ®ÅÄ±Ø ²þ»¥³¬ ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë