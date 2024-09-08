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He claims that he has nothing to do with it.
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Pete claims to have a sixth sense.
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Karen suddenly claimed credit for the idea.
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The terrorist group claimed responsibility for the attack.
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She couldn¡Çt offer any evidence to support her claim.
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If no one claims the wallet, it'll be yours.
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You should claim compensation for your injuries.
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What documents do I need to claim unemployment benefit?
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A claim for expenses must be submitted by the end of the month.
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He claimed his first Masters title last year.
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The hurricane claimed more than 30 lives.
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More pressing matters were claiming his attention.
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