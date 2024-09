英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

claim

米亜法舛世伴臘イ垢襦別勝房臘

◆米亜法舛悗慮⇒を主張する、要求する(名)(〜の)要求

(動)(主にスポーツで)〜を手に入れる、勝ち取る

ぁ米亜法別燭覆鼻法舛鮹イ

日本語の「クレーム」は和製英語なので注意

claimは語源的に「大声で叫ぶ」というのが元の意味。そこから「〜と主張する、言い張る」「(所有権などの権利)を主張する」という意味で使われる。

さらに「所有権を主張する」から「自分のものにする」というイメージが生じ、「(スポーツで)〜を手に入れる、勝ち取る」「(災害などが)〜の命を手に入れる(=奪う)」の意味でも使うと考えておこう。

空港での手荷物受取所をbaggage claimというが、あれも自分に権利がある所有物(baggage)を受け取る場所なので、このように呼ばれる。

ちなみに日本語では苦情を言うことを「クレームをつける」と言うが、英語のclaimは一般にこの意味では使わないので注意。「クレームをつける」はcomplainやmake a complaintで表す。

He claims that he has nothing to do with it.

彼はそれとは無関係だと主張している

◆ ,琉嫐ではclaim(that) 〜、claim to do 〜の形で使うことが多い

Pete claims to have a sixth sense.

ピートは第六感があると主張している

Karen suddenly claimed credit for the idea.

カレンは突然、そのアイデアは自分の功績だと主張した

◆ claim credit for 〜で「〜は自分の功績・手柄だと主張する」

The terrorist group claimed responsibility for the attack.

そのテロ組織は、その攻撃の犯行声明を出した

◆ claim responsibility for 〜は「〜が自分の責任であることを主張する」から「〜の犯行声明を出す」の意味で使われる

She couldn’t offer any evidence to support her claim.

彼女は自らの主張を裏付ける証拠を提示できなかった

If no one claims the wallet, it'll be yours.

それが自分の財布だと誰も申し出なければ、君のものになる

◆ △琉嫐ではこのような「所有権」の他、様々な権利を「主張する・要求する」という意味で使われる

You should claim compensation for your injuries.

あなたはけがの補償を要求するべきだ

What documents do I need to claim unemployment benefit?

失業手当の申請のために、どんな書類が必要ですか?

A claim for expenses must be submitted by the end of the month.

経費の請求は月末までに提出する必要がある

◆ claim for 〜で「〜の請求」。このclaimは名詞

He claimed his first Masters title last year.

彼は昨年初めてマスターズの優勝を手にした

The hurricane claimed more than 30 lives.

そのハリケーンは30人以上の命を奪った

More pressing matters were claiming his attention.

さらに差し迫った問題が、彼の注意を奪っていた

◆ い琉嫐では「命」以外にも、claim one's attentionの形で「(主語は)〜の注意を奪う、引く」という意味で使うこともある

□ compensation(名)補償、賠償、埋め合わせ

□ expense(名)経費

□ insurance(名)保険

□ pressing(形)差し迫った

