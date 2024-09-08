¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±þ±ç¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¡Ê2¡Ë¡Û¼ç¿Í¸øÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡©
²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¡ÖÀµ²ò¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡×¤Ë¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ä¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Î¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à³ô¼°²ñ¼ÒQue¼èÄùÌò¤Ç¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¤Î¿ÎÆ£°Âµ×»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¸ÀÍÕ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡¡ÌäÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡õ¥Á¡¼¥à¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Îà½ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðËÜ¤Î¥¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¤Ï±þ±ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±þ±ç¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÄêµÁ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢Ì¡²è¡ØDr¡¥STONE¡Ù¤ÎÀÐ¿ÀÀé¶õ¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥ë¥Õ¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤ÎºùÌÚ²ÖÆ»¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬¡ÖºîÉÊ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤Î6¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÊ¬²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ì´ÃæÎÏ¡Å±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤¯¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ò¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ë¡Ö¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¡£
¢I¤Ç¤Ï¤Ê¤¯We¡ÅÍøÂ¾¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¡¢ËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À®Ä¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë
¡¡ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¥ÇØ·Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë
¡¡¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼å¼Ô¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡£¤³¤Î»ö¶È¤ò¤ä¤ë¤Ù¤Æ°µ¡¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤È¶¯¤¤¡£
¦¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é±þ±ç¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÉÔ¹¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡£
¡¡¤³¤Î¼ç¿Í¸øÎÏ¤Ï¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë´ë¶È¡×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÎã¤Ëµó¤²¤¿¡¢Google¤ä¥½¥Ë¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î6¤Ä¤Ï¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¸ÀÍÕ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£ ÌäÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒQue ¼èÄùÌò
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¿¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉôÂ´¶È¡£Æ±Âç³Ø±¡À¯ºö¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
2004Ç¯ÅÅÄÌÆþ¼Ò¡£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¡¢¿¹¥Ó¥ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
2012¡Á13Ç¯ÅÅÄÌ¥µ¥Þ¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¹Ö»Õ¡¢2014¡Á16Ç¯ÅÅÄÌ¥µ¥Þ¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥óºÂÄ¹¡£¿·Â´ºÎÍÑÀïÎ¬¤Ë¤â·È¤ï¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°é¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¶µ°é¤Ê¤É¶µ°é¥á¥½¥Ã¥É³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£
2017Ç¯¤ËÅÅÄÌ¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒQueÀßÎ©¤Ë»²²è¡£¹¹ð¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢»ÜÀß¡¦¿·¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¿Í»ö¡¦¶µ°é¤Ø¤Î¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î±þÍÑ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤«¤éÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡×¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¶¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¢ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎÝ¦Ý¨Æ²¡¢¥Î¡¼¥ê¥Ä¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¡¢QUESTRO¤Ê¤É¡£
¼õ¾ÞÎò¤Ï¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º ¶â¾Þ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹ñºÝ¹¹ð¾Þ ¶â¾Þ¡¢¥¢¥É¥Õ¥§¥¹¥È ¶â¾Þ¡¢¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¿³ºº°Ñ°÷²ñ¿äÁ¦ºîÉÊ¤Ê¤É¡£2024Ç¯3·î¤Ë½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¸ÀÍÕ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£ ÌäÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡£