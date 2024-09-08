½ÀÆ»ÃË»Ò81¥¥íµé¡¦¥Ñ¥ê¶â¤Î±ÊÀ¥¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÄ©Àï¤âÌÀ¸À¤»¤º¡Ö»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡×
¡¡¸ÞÎØ3Ï¢ÇÆ¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½ÀÆ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌîÂ¼Æ»¾ì¡×¤¬7Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË»Ò81¥¥íµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬½é»²²Ã¡£10²óÌÜ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë250¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈÍð¼è¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç·Î¸Å¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤ÀËÜ³ÊÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¾Ç¤é¤º»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢34ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï1500¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤â½¸¤Þ¤ê¡¢ÌîÂ¼»á¤â¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉáµÚ³èÆ°¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£