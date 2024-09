¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥ô¥£¥é¡£¡ÚÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡Û¤Î¾å¼Á¤ÊÂÚºß

|愛車と共に泊まれる魅力的なヴィラ

サーキットに隣接する【富士スピードウェイホテル,アンバウンド コレクション by Hyatt】には、ガレージを備えた広い戸建てタイプの宿泊施設 “ヴィラ” もあります。3棟の建物にハイセンスな客室を5部屋用意。上質なリゾートステイを楽しめます。ホテルの離れにあるヴィラは、愛車を眺められるプライベートなショーガレージ付き。車好きの方には夢のような滞在です。また、ホテルのレストランを利用する時は、送迎車の利用も可能。さらに、大型犬も泊まれるドッグフレンドリールームになっていて、愛犬との旅も楽しめます。

143平米の「ガーデンヴィラ」と150平米の「レジデンシャルヴィラ」の2タイプを用意。今回はガーデンヴィラを紹介します。▲「ガーデンヴィラ」143平米と、広い邸宅を思わせる客室は、独立したリビングルーム、ダイニングスペース、キッチン、プライベートテラスなどを備えます。大人は最大4名、小学生以下の子供は2名まで添い寝が可能です。▲広々としたリビングスペース室内は天井が高く、間接照明が木目を照らし、モダンでありながら趣きのある客室です。2ドアクーペのレクサスLCのボディカラー「ラディアントレッドコントラストレイヤリング」からインスピレーションを得たグラフィックアートが飾られています。▲室内から愛車を眺められるショーガレージチェックインは客室内で手続き可能。チェックアウトはホテル棟の3階レセプションで行います。▲ショーガレージガレージ内には充電スタンドも備えます(写真右手)。▲赤いソファーはベッドとしても使用可能写真左手の窓はドッグスペース。右手はダイニングキッチンです。▲キッチンIHクッキングヒーターと大型冷蔵庫を備え、食器や調理道具もそろっています。▲アートに込めた「FUN TO DRIVE」ダイニングにはレーストラックや自然の中を走り抜ける躍動的な写真が飾られ、トヨタ自動車が1984年から87年にかけて掲げたスローガン「FUN TO DRIVE(運転が楽しい)」を表現します。▲寝室ベッドルームにはシモンズのベッドマットを採用。窓の外には緑が茂り、自宅でくつろぐような雰囲気を味わえます。▲ダブルベイシンのパウダールーム▲テラスにはソファーを用意。屋外の雰囲気も楽しめます▲庭はプライベートなドッグランになっています広々としたドッグテラスでは大型犬でもストレスなく遊べます。ヴィラは小型犬3匹、35圓泙任涼羝し晋い錬寡い泙能蒜餡椎宗複夏目以上同伴の場合は別途料金が必要)。室内ゲージやペットアメニティーも用意します。▲ドッグシャワーまでありましたホテル棟にも愛犬(小型犬のみ)と宿泊できる客室を3部屋用意(スイート、デラックス、スタンダード各1部屋)します。ヴィラで過ごす特別な休日。上質な滞在とプライベートな時間。富士スピードウェイホテルでのパーソナルなひと時を、心ゆくまで楽しんでみてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 予約・問:富士スピードウェイホテル,アンバウンド コレクション by Hyatt http://fujispeedwayhotel.jp>