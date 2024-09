史上最大級のファッションフェスタ『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』(以下、マイナビ TGC 2024 A/W)』が2024年9月7日(土)にさいたまスーパーアリーナにて開催され、4人組ガールズグループのIS:SUEが登場した。

『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』

“異種”な4人が見せた圧倒的存在感

©マイナビ TGC 2024 A/W

シルエットがゆっくりと動き出し、現れたのは、チェック柄のスカートやベレー帽、ブーツなど、ブリティッシュなムードのコーディネートに身を包んだIS:SUEのメンバー。そこはかとなくオーラが漂い、早くも場内に歓声が上がっていた。

©マイナビ TGC 2024 A/W

1曲目の「CONNECT」は彼女たちのデビュー曲でもあるスタイリッシュな1曲。実力と美麗なビジュアルを併せ持つ4人が笑顔を封印し、力強さにとことん注力しているナンバーだ。クールな表情で切り出すラップのかっこよさに圧倒される。

MCでは、途端に笑顔になった4人が挨拶を。YUUKIが「今、私たちが披露させていただいたのはデビュー曲の『CONNECT』でした。どうでしたか?」と客席に問いかけると、多くの反響があり、「わーうれしい…」と素直な声をあげる。

©マイナビ TGC 2024 A/W

2曲目の曲紹介をしたのはRINO。「次に歌うのは、私たちとみなさんをつなぐ約束の一曲。心をこめて歌いますので、最後まで私たちのステージを楽しんでいただけると嬉しいです」。そうしてスタートしたのは、運命の約束が綴られたインパクトのある一曲「STATIC」。一糸乱れぬダンスはずっと見ていたくなるような美しさだった。

最後は「ありがとう!」と客席に声をかけ、「短い時間でしたが、みなさんに楽しい時間を過ごしていただけていたら嬉しいです。また会いましょう!」と名残惜しそうな表情に。今後の活躍にさらなる期待が高まるステージとなった。

日プ発、かつてないNEW HEROを目指すガールズグループ

IS:SUE(イッシュ)は、過去最大級のサバイバルオーディション番組であり、初のガールズ版として開催された「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生したガールズグループ。メンバーはRIN、NANO、YUUKI、RINOの4人。LAPONE GIRLSに所属する。グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で”異種”な存在」という意味が込められ、世界につながる、かつてないNEW HERO的存在を目指す。10月14日開催の「WONDER G in Japan 2024 ~ Party」、2025年1月より開催の「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」への出演が決定しており、さらなる活躍への期待が高まっている。

セットリスト

1.「CONNECT」

2.「STATIC」

テーマは“A STEP FORWARD”

『マイナビ TGC 2024 A/W』のテーマは“A STEP FORWARD”。新たな冒険や挑戦へのスタートを意味する。このテーマには、それぞれが自分らしく輝ける形は必ずあり、新たな発見に胸が躍ったり、個性を表現したりすることで、今までにない自分を見つけることができるかもしれない。輝くための一歩を踏み出すことが重要だ。という思いが込められている。

“A STEP FORWARD”を表現するキービジュアルを手掛けたのは、女性のイラストレーションで話題を集めるクリエイターのNAKAKI PANTZ氏だ。ガールズの“好き”や“興味”が詰まった、ワクワクするデザインに注目が集まっている。

イベント概要

『第39回 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』

●日時

2024年9月7日(土)開場12:00 開演14:00 終演21:00(予定)

●会場

さいたまスーパーアリーナ

●MAIN MODEL

阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田美優、入江美沙希、遠藤さくら、大峰ユリホ、岡崎紗絵、小川桜花(Girls²)、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、菊池日菜子、小林由依、小宮山莉渚、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、桜井玲香、白宮みずほ、鈴木ゆうか、せいら、郄橋ひかる、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、出口夏希、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、西村怜奈、生見愛瑠、土方エミリ、藤井サチ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、マーシュ彩、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、森田ひかる(櫻坂46)、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他 ※50音順

●MODEL

ののか、福山絢水 他 ※50音順

●GUEST

WEESA(PSYCHIC FEVER)、板野友美、市村優汰、岩瀬洋志、小方蒼介、カジサックファミリー、加藤諒、川後陽菜、ガンバレルーヤ、K(&TEAM)、このちゃん、JESSICA、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、翔、JO(&TEAM)、須田亜香里、平祐奈、綱啓永、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、NICHOLAS(&TEAM)、西垣匠、野村康太、八村倫太郎(WATWING)、樋口幸平、福澤希空(WATWING)、福原遥、藤原大祐、本田響矢、槙野智章、丸山礼、望蘭、村重杏奈、MADEIN、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、横澤夏子、よしあき&ミチ 他 ※50音順

●MAIN ARTIST

IVE、IS:SUE、THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、WILD BLUE 他 ※50音順

●OPENING ACT

Anna Aya、MATSURI、UNiFY、Reve Pocket 他 ※50音順

●MC

ニューヨーク、鷲見玲奈

●OFFICIAL SUPPORTER

HIROMI(マーケティングアドバイザー)、FUKAMI(ファッションディレクター)

●GUEST COMMENTATOR

軍地彩弓

●TikTok AMBASSADOR

舞石まこと

●BRAND

Darich、F i.n.t、led.tokyo、Louéme、MERCURYDUO、moment+、PAMEO POSE、POLO CHAMPS、Rosy luce、WEGO、X-girl ※アルファベット順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2024 S/S』公式サイト