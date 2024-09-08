１９７１年：国土総合開発計画を発表



１９８３年：臨時国会でソ連に対する大韓航空機撃墜糾弾決議を採択



１９８４年：北朝鮮の朝鮮赤十字会が韓国に水害被災者への救援物資提供を提案



１９８８年：ソ連がソウル五輪前後の２３日間、大韓航空機の自国領空通過の許可を決定



２００２年：韓国と北朝鮮の赤十字が金剛山地域での離散家族面会所の共同設置など６項目の合意事項を発表



２００２年：イ・チャンドン監督の映画「オアシス」が第５９回ベネチア国際映画祭で特別監督賞と新人俳優賞を受賞



２０１２年：キム・ギドク監督の映画「嘆きのピエタ」が第６９回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門最高賞（金獅子賞）を受賞

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止