平野莉玖が、12月18日1stアルバム『Just The Way We Are』をテイチクエンタテインメントからリリースすることを発表した。自身初のアルバム発売となり、「Type-A」には新曲を含め16曲が収録予定、アーティスト平野莉玖としてスタートを切る内容になっている。また、アルバムからリード曲「Just The Way We Are」を9月25日に先行配信することも発表。あわせて新ビジュアル&配信シングルのジャケット写真も公開された。

リリース情報



・2024年9月25日(水)先行配信リリース

「Just The Way We Are」



・2024年12月18日(水)1stアルバムリリース

『Just The Way We Are』

Type-A:CD収録曲数16曲+オリジナル特典:スペシャル映像(予定)/\5,000(税抜価格\4,545)

Type-B:CD収録曲数10曲/\3,300(税抜価格\3,000)



【デジタルキャンペーン】

Pre-Add/Pre-Save登録 9/7(土)〜9/24(火) 23:59まで

TikTok動画投稿 9/7(土)〜10/13(日) 23:59まで



キャンペーン詳細

https://www.teichiku.co.jp/artist/hiranoriku/

さらに、アルバムの発売を記念したリリースイベントの開催と、「Just The Way We Are」のTikTok先行配信&デジタルキャンペーンも開始している。◆ ◆ ◆◼︎平野莉玖 コメントこの度、テイチクエンタテインメントさんから平野莉玖としてメジャーデビューさせていただきます!アーティストとして音楽を通して1人でも多くの方にパワーを与えていければと思います。よろしくお願い致します。◆ ◆ ◆