7日午後10時43分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は東海道南方沖で、震源の深さはおよそ390km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、栃木県の宇都宮市、鹿沼市、下野市、それに高根沢町、千葉県の市川市、東京都の東京千代田区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市



□栃木県

宇都宮市 鹿沼市 下野市

高根沢町



□千葉県

市川市



□東京都

東京千代田区

■震度1

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 ひたちなか市 常陸大宮市

小美玉市 茨城町 城里町

東海村 大子町 土浦市

茨城古河市 石岡市 取手市

つくば市 筑西市 坂東市

稲敷市 桜川市 つくばみらい市



□栃木県

栃木市 佐野市 小山市

真岡市 益子町 茂木町

芳賀町 壬生町 野木町

栃木那珂川町 日光市 大田原市



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉美浜区

野田市 鎌ケ谷市 浦安市

白井市 東金市 山武市

多古町 一宮町 長南町

館山市 木更津市 勝浦市

鴨川市 君津市



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京江東区 東京品川区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市

国分寺市 西東京市



□宮城県

大崎市 岩沼市



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

田村市 棚倉町 矢祭町

玉川村 浅川町 古殿町

いわき市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 葛尾村



□群馬県

沼田市 桐生市 渋川市

板倉町 千代田町 大泉町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 鴻巣市 久喜市

吉見町 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川越市 川口市

春日部市 狭山市 上尾市

越谷市 朝霞市 和光市

新座市 桶川市 八潮市

富士見市 三郷市 幸手市

吉川市 白岡市 伊奈町

川島町 宮代町



□神奈川県

横浜中区 川崎川崎区 川崎中原区

川崎宮前区 三浦市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。