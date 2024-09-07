『忍物語』PV・新ビジュアル公開 阿良々木暦が登場
アニメ『＜物語＞シリーズ オフ&モンスターシーズン』忍物語の新PV、主人公・阿良々木暦を描いた新ビジュアルが公開された。
【動画】阿良々木暦が登場！公開された『忍物語』PV
『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』は、毎週土曜日夜10時より、「ABEMA」で無料・独占配信中。放送後1週間、無料で見逃し配信を楽しめる。
【キャスト】
阿良々木暦：神谷浩史
戦場ヶ原ひたぎ：斎藤千和
八九寺真宵：加藤英美里
神原駿河：沢城みゆき
千石撫子：花澤香菜
阿良々木火憐：喜多村英梨
阿良々木月火：井口裕香
忍野扇：水橋かおり
老倉育：井上麻里奈
斧乃木余接：早見沙織
影縫余弦：白石涼子
臥煙伊豆湖：ゆきのさつき
日傘星雨：日笠陽子
忍野忍：坂本真綾
デストピア・ヴィルトゥオーゾ・スーサイドマスター：深見梨加
トロピカレスク・ホームアヴェイヴ・ドッグストリングス：平川大輔
【動画】阿良々木暦が登場！公開された『忍物語』PV
『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』は、毎週土曜日夜10時より、「ABEMA」で無料・独占配信中。放送後1週間、無料で見逃し配信を楽しめる。
【キャスト】
阿良々木暦：神谷浩史
戦場ヶ原ひたぎ：斎藤千和
八九寺真宵：加藤英美里
神原駿河：沢城みゆき
千石撫子：花澤香菜
阿良々木火憐：喜多村英梨
阿良々木月火：井口裕香
忍野扇：水橋かおり
老倉育：井上麻里奈
斧乃木余接：早見沙織
影縫余弦：白石涼子
臥煙伊豆湖：ゆきのさつき
日傘星雨：日笠陽子
忍野忍：坂本真綾
デストピア・ヴィルトゥオーゾ・スーサイドマスター：深見梨加
トロピカレスク・ホームアヴェイヴ・ドッグストリングス：平川大輔