¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È£Ã£Ã¡Û¿¹³î¹Ô¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡ª¡Ö£¸Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¡©¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ø¤¨¡Á¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡ÖÂè£³£±²ó¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£·Æü¡¢£´ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£±£±£Ò¤ò£±Ãå¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢µ×¡¹¤Î£ÇµÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡££Ó£ÇÍ¥¾¡¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Ë¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£ÇµÍ¥½Ð¤Ë¸Â¤ì¤Ð¼Â¤ËÌó£¸Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ø¤¨¡Á¡×¡£¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ë´î¤Ó¤È½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡µ¤¹ç¤È¼¹Ç°¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀÚÉä¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ»Ãæ¤Ï£²ÈÖ¼ê¡£ÇØ¸å¤Ë¤ÏÆ±´ü¤Î±Ê°æÂç²ð¡Ê£´£·¡áÀî¸ý¡Ë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀè¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¡£Æ¨¤²¤ë»°±º¹¯Ê¿¡Ê£´£´¡á°ËÀªºê¡Ë¤ò¤È¤é¤¨¤¿£´¼þ£³³Ñ¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Í¥½Ð¤Ø¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«Îý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ò²ò¾Ã¤µ¤»¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡Öº£Àá¤Ç°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿¡£¡Ö¿¤Ó»ß¤Þ¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡£·ü°Æ¤Ï½à·è¤ÇÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥É¥É¥É¤À¡£
¡ÖÄ·¤Í¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÊÄ·¤Í¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¡Ë±«¤ÎÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤È¡¢ºÇ½ª¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤ÏÎý½¬¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¥ª¡¼¥È³¦¤âÂÔ¤ÁË¾¤àÉüµ¢¸å½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥¤¥¯¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£