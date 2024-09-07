¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡õÀ©Éþ»Ñ¤ÇTGC¤Ë¥®¥ã¥ëÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡ªTOP¥¥ã¥¹¥È¤é¤È¸µµ¤¤ËÅÐ¾ì
¡¡¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Îº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬9·î7Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖTGC 2024A/W¡×¡Ë¤ËÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ©Éþ»Ñ¤Îº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ÈTOP¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á
¡¡º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê STAGE¡×¡£ ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤½÷À¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À¤òÌÜ»Ø¤¹ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÇMC¤ÎÃ´Ç¤Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡¢À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¡¢¤½¤·¤ÆTOP¥¥ã¥¹¥È¤é¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ËÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿Êâ¤Êý¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´î¤Ó¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¸µPopteen¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï¡Önuts¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¡ÖTGC 2024A/W¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤äÄ©Àï¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖA STEP FORWARD¡×¡£»Ê²ñ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¢¤Þ¤¿IVE¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ØÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN/WINTER¡Ù¡¿ABEMA SPECILA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë