ウィゴーと「サク⼭チョコ次郎」がコラボ！Tシャツやキャップなど全4アイテムが登場
「サク⼭チョコ次郎」について
ウィゴーは、9月13日(金)〜30日(月)の期間、正栄デリシィが展開する毎日をチョっと明るくするチョコビスケット「サク⼭チョコ次郎」とのコラボレーションアイテムを、全国のWEGO一部店舗及び、WEGO ONLINE STOREの計60店舗にて販売する。
「サク⼭チョコ次郎」は、サクサク軽い⾷感のビスケットとチョコレート、ミルククリームを組み合わせた、ひと⼝サイズの菓⼦。
チョコレートには、チョコジローの様々な表情やかわいらしいポーズが描かれており、ビスケットのプリントのくすっと笑えてほっこりする「チョ」がつく「チョコジロー語」も魅力だ。全4種のアパレルアイテムが登場
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今回発売する商品を紹介していこう。
「サク山チョコ次郎」の人気キャラクター「チョコジロー」と、チョコデール山の山頂に暮らしている「チョコジローの仲間」をモチーフにした「Ｔシャツ」3,299円(税込)や、
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「キャップ」2,199円(税込)、
「ソックス」1,429円(税込)、
[caption id="attachment_1202878" align="aligncenter" width="375"] 表[/caption]
[caption id="attachment_1202879" align="aligncenter" width="375"] 裏[/caption]
「アクリルキーホルダー」1,099円(税込)が登場。全4型を展開する。販売店舗の詳細は、コラボレーション特設サイトで確認を。「サク⼭チョコ次郎」について
また、ノベルティがもらえるキャンペーンも実施！
[caption id="attachment_1202882" align="aligncenter" width="600"] 「サク山チョコ次郎 ポストカード」イメージ[/caption]
[caption id="attachment_1202881" align="aligncenter" width="600"] 「サク山チョコ次郎 ポストカード」イメージ[/caption]
期間中、対象店舗で商品を購入すると「サク山チョコ次郎 ポストカード」をプレゼント。
チョコジローやチョコジローの仲間たちが描かれたかわいいポストカードで、2種類用意されている。
[caption id="attachment_1202884" align="aligncenter" width="450"] 「サク山チョコ次郎 ステッカー」イメージ[/caption]
さらに、コラボアイテムを購入した人を対象に「サク山チョコ次郎 ステッカー」もプレゼント！規定数に達し次第終了となるので、早めにチェックしてみて。正栄デリシィについて
正栄デリシィは、食材・食品をグローバルに提供する正栄食品工業グループの中で、菓子の製造・販売に特化した会社として設立された。
「サク⼭チョコ次郎」のほか、こだわり抜いたおいしさの「⼤⼈のクランチ」、幅広い世代で楽しめる「ベストバラエティ」 、集めて楽しいカード入りチョコ、健康＆キレイを応援する「果実Veil」、「ロカボシリーズ」などのブランド強化とともに、常に新しい価値の菓⼦を開発しユーザーに届けている。ウィゴーについて
ウィゴーは、Lifestyle Culture StoreのWEGOを、9月時点で全国に約170店舗展開している。
コーポレートスローガンに「YOUR FAN(あなたのファンになる)」をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなどを実施。そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援などで、若者から絶大な支持を得ている。
この機会に、「サク山チョコ次郎」とWEGOのコラボアイテムをチェックしてみては。
コラボレーション特設サイト：https://wego.jp/blogs/news/chocojirowego
ウィゴー公式サイト：https://wego.jp
「サク山チョコ次郎」ブランドサイト：https://www.shoeidelicy.co.jp/chocojiro/index.html
(ソルトピーチ)