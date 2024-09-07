¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡È¥«¥Ã¥È¡ÉÊÔ½¸¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ä¡ÖÀäÂÐ¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡7Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2024¡¡Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Î½Ð±éÉôÊ¬¤Ï¡È¥«¥Ã¥È¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊÔ½¸¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥¥¤«¤é¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ð¥¹¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿ÍµÈ°ì¹Ô¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×µÈÂ¼¿ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤é¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²è¼Á¤¬ÁÆ¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Ä¥¢¡¼¡¢Í·Í÷Èô¹Ô¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤àÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÀÚ±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢8·î12Æü¤«¤é³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Îº£²ó¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î½Ð±éÉôÊ¬¤òÊÔ½¸¤·¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£