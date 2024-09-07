²È¤Å¤¯¤ê¡õ´Ö¼è¤ê¤Î¹©É×¡§Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÒ¤Å¤¯¿¼¤¤¼ýÇ¼¡¢¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¡©
±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£3Ç¯Á°¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë±ü¹Ô¤¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢1³¬¤È2³¬¤Ë²¡Æþ¤ì¤ÈÆ±¤¸±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤¸¤å¤¦¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼¤Î¤¢¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¡£·ë¶É¡¢¿·µï¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ë
É®¼Ô¤Ï¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¡ÊÃæ³ØÀ¸2¿Í¡¢¾®³ØÀ¸1¿Í¡Ë¤Ç5¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤éº£¤Î²È¤¬3¸®ÌÜ¡£1¸®ÌÜ¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤Î»ý¤Á²È¤Ç¤¢¤ëÃÛ35Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢2¸®ÌÜ¤Ï8Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ËÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·ú¤Æ¤¿¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
1¸®ÌÜ¤È2¸®ÌÜ¡¢¤É¤Á¤é¤Î²È¤Ë¤â²¡Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¡Æþ¤ì¤Î±ü¹Ô¤¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë80¡Á90cm¡£ÉÛÃÄ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±ü¹Ô¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î±ü¹Ô¤¤ò»È¤¤¤¤Ã¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£°ÊÁ°¤Î²È¤Ç¤Ï¡¢²¡Æþ¤ì¤Ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï²þÁ±¤»¤º¡£²¡Æþ¤ì¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢½Ð¤¹¤Î¤â¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ¡¢¡Ö»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡Ö²¡Æþ¤ì¥µ¥¤¥º¤Î¼ýÇ¼¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ýÇ¼·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²¡Æþ¤ì¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¼ýÇ¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢1³¬µÒ´Ö¤È2³¬¤Î³¬ÃÊ¾å¤Ë¡¢±ü¹Ô¤¤¬²¡Æþ¤ì¥µ¥¤¥º¤Î¼ýÇ¼¤òÀßÃÖ¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬ÉÔÍ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ü¹Ô¤¤¬¿¼¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ö¼è¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë±ü¹Ô¤¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ë
É®¼Ô¤Ï¡¢´Ö¼è¤ê¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼ýÇ¼·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃÇÌÌ¿Þ¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤É¤³¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤â¤Î¡×¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Éý¤â¤·¤¯¤Ï±ü¹Ô¤¤¬Ìó50cm°Ê¾åÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌó50cm¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¼è¤ê¾å¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î±ü¹Ô¤¤¬Ìó60cm¤À¤«¤é¡£¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±ü¹Ô¤¤¬¿¼¤¤¼ýÇ¼¡×¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1³¬¤È2³¬¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿¼¤¤¼ýÇ¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1³¬¤È2³¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢»È¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ã1³¬¡ä
¡¦ÍèµÒÍÑÉß¤ÉÛÃÄ¡Ê¥»¥ß¥À¥Ö¥ë1Ëç¡Ë
¡¦ÍèµÒÍÑ±©ÌÓÉÛÃÄ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë2Ëç¡Ë
¡¦ÍèµÒÍÑËí¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤Ò¤Ê¿Í·Á
¡¦³õ¾þ¤ê¡Ê¸Þ·î¿Í·Á¡Ë
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼
¡¦¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Æ¥ó¥È
¡ã2³¬¡ä
¡¦±©ÌÓÉÛÃÄ
1³¬¡§¤Ä¤ê²¡Æþ¤ì¤ËÍèµÒÍÑ¤Î¿²¶ñ¤ä¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ò¼ýÇ¼
1³¬¤Ë¤Ï¡¢ÍèµÒ»þ¤Ë¸Ä¼¼¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤È³õ¤ò¾þ¤ë¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¼¤ò¤¢¤±¤Æ¤Ä¤ê²¡Æþ¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÇ¼ÉôÊ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÉýÌó180¡ß¹â¤µÌó160¡ß±ü¹Ô¤Ìó80cm¡£¤³¤³¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦ÍèµÒÍÑÉß¤ÉÛÃÄ¡Ê¥»¥ß¥À¥Ö¥ë1Ëç¡Ë¡§»°¤ÄÀÞ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Éý125¡ß±ü¹Ô¤70cm
¡¦ÍèµÒÍÑ±©ÌÓÉÛÃÄ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë2Ëç¡Ë¡§ÉÛÃÄ¥±¡¼¥¹¡ÊIKEA¡¡SKUBB Éý69¡ß±ü¹Ô¤55cm¡Ë
¡¦ÍèµÒÍÑËí¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡§Ëí¤Ï63¡ß43cm¡£¤½¤ì¤òIKEA¡¡SKUBB¡ÊÉý31¡ßÉý55cm¡Ë
¡¦¤Ò¤Ê¿Í·Á¡§Éý64¡ß±ü¹Ô¤39¡ß¹â¤µ46cm
¡¦³õ¾þ¤ê¡Ê¸Þ·î¿Í·Á¡Ë¡§Éý53¡ß±ü¹Ô¤47¡ß¹â¤µ61cm
¡¦¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡§´Ý¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä¹¤µ60cm
2³¬¡§³¬ÃÊ¾å¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿±ü¹Ô¤90Ñ¤Î¼ýÇ¼¤¬³èÌö¡ª
³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Éý78¡ß¹â¤µ135¡ß±ü¹Ô¤90cm¤Î¼ýÇ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦É×ÉØÍÑ±©ÌÓÉÛÃÄ¡§ÉÛÃÄ¥±¡¼¥¹¡ÊIKEA¡¡SKUBB Éý69¡ß±ü¹Ô¤55cm¡Ë
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡§150cm¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò3¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·¡¢ÉÛÃÄ¤ÈÆ±¤¸¥±¡¼¥¹
¡¦¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Æ¥ó¥È¡§¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä¾·ÂÌó70cm
¡¦¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¥Á¥§¥¢¡§¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä¹¤µÌó90cm
¤¢¤È¤ÇÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÆ°Ãª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãª¼«ÂÎ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦½Å¤¤¤Ç¤¹¡£Æþµï¸å1²óÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ãª¤Î½Å¤µ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãª¼õ¡Ê¥À¥Ü¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãª¤Î¹â¤µ¤ÏÉÑÈË¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÇ¼¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢²ÄÆ°Ãª¤Ë¤·¤ÆÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¿¼¤¤¼ýÇ¼¡×¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È5¤Ä
¿¼¤¤¼ýÇ¼¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ï5¤Ä¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
1.60¡Á80cm¤Î¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë
Èâ¤ò¤¢¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ä¹¤µ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤µ¤¬60¡Á80cm¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ü¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤Ê¤Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ËíÃª¤Î±ü¹Ô¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë
²¡Æþ¤ì¤Ï¡¢ÃæÃÊ¡Ê¿¿¤óÃæ¤ÎÃª¡Ë¤äËíÃª¡Ê¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÃª¡Ë¤Ï¡¢¸ÇÄê¤Ç¹â¤µ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æþ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â¤µ¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤È³õ¾þ¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¼ýÇ¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËíÃª¤Î°ÌÃÖ¤ò¾å¤Ë¤º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËíÃª¤Î±ü¹Ô¤¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÃæÃÊ¤è¤êÀõ¤¤¡Ê40cm¤ä60cm¡Ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËíÃª¤ËÍèµÒÍÑÉÛÃÄ¡Ê±ü¹Ô¤70cm¡Ë¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·¿¼¤á¤Î80cm¤ÇÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.±ü¹Ô¤¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê²¡Æþ¤ì¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ë
ÃíÊ¸½»Âð¤Ï¡¢¼ýÇ¼¤Î±ü¹Ô¤¤â¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ü¹Ô¤¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê²¡Æþ¤ì¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡Ê80cm¡Á90cm¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸å¤í¤Î¤¢¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤
1³¬¤Î¤Ä¤ê²¡Æþ¤ì¤Ë¤Ï¡¢ËíÃª°Ê³°¡¢Ãª¡Ê¸ÇÄêÃª¤ä²ÄÆ°Ãª¡Ë¤ÏÀß¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Ãª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¼ýÇ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¥µ¥¤¥º¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ÄÆ°Ãª¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãª¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌµ°õ¤Î¼ýÇ¼²È¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¸å¤í¤Ë¡¢¤¢¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤³¤ò¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¼ýÇ¼²È¶ñ¤ò±ü¤Ë´ó¤»¡¢¼êÁ°¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼êÁ°¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¼ýÇ¼²È¶ñ¡ÊÃª¡Ë¤òÃÖ¤¡¢±ü¤Ï¤¢¤±¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í£°ì¡¢±ü¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥Õ¥¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£Æþµï¸å1½µ´Ö¤À¤±»È¤¤¡¢¤½¤Î¸å3Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤í¤½¤íÇÑ´þ¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
5.±ü¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Ê¤é»×¤¤½Ð¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò
1Ç¯¤Ë1²ó¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¼ýÇ¼±ü¤Î¤¢¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢2³¬¤Î¼ýÇ¼¤Î±ü¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼¤¤±ü¹Ô¤¤Î¼ýÇ¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤«¤Ã¤¿
¸«²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¿¼¤µ¤Î¤¢¤ë¼ýÇ¼¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µï¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¡£º£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¬²È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÇã¤¤Ä¾¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¤Î¥¤¥¹¤âº£¤Î²È¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·±ü¹Ô¤¤¬¿¼¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯º¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¡Ö¿¼¤¤¼ýÇ¼¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢°Â°×¤Ëºï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£