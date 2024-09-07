第28回東海小学生バンドフェスティバルのステージパフォーマンス部門（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が7日、静岡市清水文化会館マリナートであり、愛知・岐阜・三重・長野・静岡の5県から25団体が出場した。

金賞を受け、東海代表に選ばれた長野市立昭和小=2024年9月7日午後2時55分、静岡市清水文化会館マリナート、大阪フォトサービス撮影

審査の結果、最優秀に贈られる朝日新聞社賞は、小諸市立野岸（長野）が受賞し、長野市立昭和とともに、10月26日に札幌コンサートホールKitaraで開かれる全国大会の東海代表に選ばれた。

結果は次の通り。（演奏順、◎が東海代表）

【金賞】東御市立田中（長野）、松本市立開明（長野）、安曇野市立豊科南（長野）、御代田町立御代田北（長野）、松本市立島内（長野）、坂城町小学生金管バンド（長野）、松本市立菅野（長野）、松本市立源池（長野）、◎長野市立昭和（長野）、◎小諸市立野岸（長野）、松本市立鎌田（長野）

【銀賞】上田市立城下（長野）、上田市立武石（長野）、鈴鹿市立神戸小・玉垣小合同バンド（三重）、上田市立丸子中央（長野）、松本市立開智（長野）、松本市立梓川（長野）、松本市立今井（長野）、小諸市立東（長野）

【銅賞】安曇野市立堀金（長野）、コバルトジュニアアンサンブルみのかも（岐阜）、長野市立三本柳（長野）、浜松ジュニアブラス（静岡）、阿久比町立東部（愛知）、岡崎市立竜美丘（愛知）