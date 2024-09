【JFL第19節】浦安が王者Hondaに逆転勝利で5連勝　2位栃木シティ&4位ヴェルスパ大分はドローで足踏み

7日、日本フットボールリーグ(JFL)第19節の4試合が各地で行われた。◇ソニー 0-1 沖縄ユアテックスタジアム仙台で行われた12位・ソニー仙台FCと10位・沖縄SVの一戦は、アウェイ沖縄に軍配。vsソニー今季2戦2勝とした。沖縄は51分、MF有田朱里のクロスにFW青戸翔がヘディング弾を叩き込み、これが決勝点となって勝ち点3。3月17日の第2節・浦安戦以来、およそ6カ月ぶりとなる無失点勝利だ。

◇V大分 1-1 新宿3連勝中4位のヴェルスパ大分は、最下位・クリアソン新宿とホームでドロー。追いついて勝ち点1を確保も、アウェイで首位高知を撃破した前節の流れが続かなかった格好か。0-0で迎えた55分、新宿は浮き玉にスプリントした35歳FW齊藤和樹がボールを収め、DFを抜き切らずにシュート。GKの立ち位置が高かったこともあり、綺麗にネットへ吸い込まれた。V大分もすぐさまギアを上げ、59分にMF山崎一帆が同点弾。左サイドを崩して前進し、フィニッシュまでボールをロストせず。ボックス内から山崎が右足を振り抜いた。V大分は65分、新加入の元日本代表FW金崎夢生を投入し、勝ち越し点への一手に。ただ、1-1からスコアは動かなかった。新宿としても最下位にとどまるドローとなった。◇Honda 2-3 浦安連覇へ厳しい戦いが続く7位・Honda FCは、ホームで8位・ブリオベッカ浦安との勝ち点「1」差対決に臨み、痛恨の逆転負け。Hondaは25分、敵陣左サイドのスローインからあっさり崩し、最後はFW児玉怜音が右足ワンタッチシュート。ヒザを上手く折りたたみ、ゴール正面からネット右隅に流し込んだ。しかし40分、浦安はシャドーから左サイドに流れたMF上松瑛がクロスを入れ、ゴール前へポジションをとった左ウイングバックのDF吉田武史が左足ボレー弾。Hondaは同点とされる。それでも55分、やはり敵陣左サイドのスローインから今度はじっくりパスを回し、ゴール前へクロスが。児玉が胸トラップから左足を振り抜き、GKの手を弾いてネットへ吸い込まれた。Hondaは背番号9が待望の勝ち越し点…ただ、昨季1分け1敗の浦安にここから2失点。浦安は66分にMF小島樹のゴールで再び同点とし、迎えた87分、ボックス手前でセカンドボールを拾ったMF峯勇斗がワンタッチで横へ流し、受けた小島が迷わずボレー。弾丸シュートが一直線にネット左隅へ突き刺さった。結果、浦安が3-2と逆転勝利し、破竹の5連勝。直近10試合で24得点を叩き出している。対するHondaは残り11試合で首位高知との勝ち点差が「16」。連覇は厳しいか。◇栃木C 0-0 青森首位高知を勝ち点「10」差で追いかける2位・栃木シティは、ホームで6位・ラインメール青森とゴールレスドロー決着。青森は村上和弘コーチが代行指揮を執るなか、頑丈な[5-3-2]でリーグ最多得点の栃木Cに対応。栃木Cとしては、FW田中パウロ淳一がJFLでは別格の“キレ”でサイドを再三突破も、とにかくゴール前が固い青森を崩せない。78分には、今夏浦安から獲得した昨季のベストイレブンMF村越健太を投入も、結局最後まで青森の堅守を崩せず。0-0のドロー決着により、首位との勝ち点差を1縮めるにとどまった。◆第19節9月7日(土)ソニー仙台FC 0-1 沖縄SVヴェルスパ大分 1-1 クリアソン新宿Honda FC 2-3 ブリオベッカ浦安栃木シティ 0-0 ラインメール青森9月8日(日)[14:30]FCティアモ枚方 vs ミネベアミツミFC[15:00]レイラック滋賀 vs 高知ユナイテッドSCアトレチコ鈴鹿 vs ヴィアティン三重[17:00]横河武蔵野FC vs FCマルヤス岡崎◆暫定順位表1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点43 | +192位 栃木シティ | 勝ち点34 | +103位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点31 | +24位 ヴィアティン三重 | 勝ち点30 | +75位 ラインメール青森 | 勝ち点29 | +86位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点29 | +67位 レイラック滋賀 | 勝ち点28 | +108位 Honda FC | 勝ち点27 | +49位 沖縄SV | 勝ち点26 | +210位 FCティアモ枚方 | 勝ち点26 | +111位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点21 | +112位 ソニー仙台FC | 勝ち点21 | -613位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点18 | -414位 横河武蔵野FC | 勝ち点13 | -1715位 ミネベアミツミFC | 勝ち点12 | -2016位 クリアソン新宿 | 勝ち点12 | -23