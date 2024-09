平野紫耀 (Number_i)の弟で音楽、演技、 ファッション 、そして インフルエンサー としてマルチに活躍する平野莉玖が、12月18日に1stアルバム『Just The Way We Are』をリリースすることを発表した。今回が自身初のアルバムリリースとなる平野。アルバム「Type-A」には新曲を含めた全16曲が収録される予定で、アーティストとしての新たなスタートを切る意欲的な作品に仕上がっている。さらに、アルバムからのリード曲「Just The Way We Are」を9月25日に先行配信することも発表され、新ビジュアルと配信シングルのジャケット写真が公開された。

また、アルバムの発売を記念したリリース イベント も開催される予定で、同時に『Just The Way We Are』の楽曲をきょう7日より TikTok で先行配信し、デジタル キャンペーン もスタートした。ファンにとっては、平野の新たな音楽世界をいち早く体感できる絶好の機会となる。平野は今回のメジャーデビューについて、「この度、テイチクエンタテインメントさんから平野莉玖としてメジャーデビューさせていただきます!アーティストとして音楽を通して1人でも多くの方にパワーを与えていければと思います。よろしくお願い致します」とコメントを寄せている。多彩な才能を持つ平野莉玖の新たな挑戦が始まり、今後の活躍にますます期待が高まる。