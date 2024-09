◆平野莉玖、メジャーデビュー決定

【モデルプレス=2024/09/07】平野紫耀の弟でアーティスト・ブランドオーナーの平野莉玖が、メジャーデビューすることが決定。12月18日に1stアルバム「Just The Way We Are」をリリースする。莉玖にとって自身初のアルバムとなる「Just The Way We Are」をリリース。「Type-A」には新曲を含め16曲が収録予定で、「アーティスト平野莉玖」としてスタートを切る内容となっている。また、アルバムのリード曲「Just The Way We Are」を9月25日より先行配信。新ビジュアル&配信シングルのジャケット写真も公開された。

◆1stアルバム「Just The Way We Are」概要

さらに、アルバムの発売を記念したリリースイベントの開催も決定。リード曲を9月7日よりTikTokで先行配信し、デジタルキャンペーンも開始された。莉玖はデビューについて「この度、テイチクエンタテインメントさんから平野莉玖としてメジャーデビューさせていただきます!」と報告。「アーティストとして音楽を通して1人でも多くの方にパワーを与えていければと思います。よろしくお願い致します」と意気込みを語った。(modelpress編集部)・先行配信リリース:9月25日(水)・1stアルバムリリース:12月18日(水)Type-A:CD収録曲数16曲+オリジナル特典スペシャル映像(予定)Type-B:CD収録曲数10曲【Not Sponsored 記事】